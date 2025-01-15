有性趣：性愛冷知識眼界大開

由科學雜誌編輯瑞秋．費爾特曼（Rachel Feltman）所著嘅《性為什麼存在？》，透過科學、生物學及歷史三個角度，探究喺唔同層面嘅性文化。作者喺書中引言指出「所有奇怪都是正常，所有正常都是奇怪的」，通過大量研究資料及文獻，以幽默嘅方式揭示出，關於色情、文化、婚姻、性功能障礙、性癖好等性文化中鮮為人知嘅秘聞，例如古時有男女為咗避孕，會將鱷魚糞塞入後花園；為咗令男士金槍不倒，有以芝麻醬、豬油等食材炮製出嘅印度壯陽食方；為令女士床上高潮不斷，竟用上狐狸嘅膽囊等。此外，書中又揭開動物嘅性愛世界，好似小丑魚嘅性別轉換過程係從大腦開始、有迷你「哥斯拉」之稱嘅海鬣蜥會跟人類一樣會有自娛行為、雄性美洲野牛間嘅同性相吸等，題材唔單止豐富，仲會令大家眼界大開！