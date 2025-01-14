睇片學英文：慾海尋樂 快感浪接浪

喺大海中玩衝浪固然刺激，同愛侶喺慾海中翻滾就更有快感！事實上，男女喺床上纏綿，唔止浪漫，仲可以獲得一浪接一浪嘅高潮反應。今日就同大家分享一下喺情色世界中同「Wave」（浪）相關嘅話題。

Riding The Wave 二次高潮 有乜嘢比起喺性愛中獲得高潮更過癮？咪就係二次高潮囉，用情色俚語表達，即係「Riding The Wave」。相信大家都知，女性只要獲得足夠嘅刺激，莫講話二次高潮，連續高潮5至10次都好平常，咁男性又能否獲得二次高潮呢？據美國著名生物學家金賽博士研究發現，半數以上嘅美國青春期男性，能夠喺短時間內獲得二次高潮，近三分之一受訪者更能達到5次或以上，當中關鍵在於呢個生理階段嘅男性，能夠控制同發射相關嘅肌肉群，換言之，成年男士只要識得控制肌肉，同樣可以獲得二次或以上高潮。

The Wave 股動如浪 講起女上男下嘅體位，除咗騎乘之外，有一招叫「The Wave」，據性學家指出，呢招可以令持久男一下子變成快槍手，自問戰鬥力強勁嘅男士有冇興趣試吓？查實玩法好簡單，等如傳教士式嘅女上男下倒轉版，分別在於喺進行活塞運動時，女方要好似海浪咁有節奏地上下擺動臀部，以獲取快感。如果女方覺得攰，男方亦可反客為主，從下而上抽送。順帶一提，女士喺擺動屁股時會運用到核心肌肉，所以能夠起到健身效果。

《Waves Of Desire》水上大激鬥 逢親冬天，特別懷念水上活動，單單欣賞水着美女嘅誘人身材，已經係人生一大樂事！只可惜夏天有排都未到，喺呢個時候何不搵番套相關主題嘅四仔重溫一下！由Girlfriends Films喺2013年推出嘅《Waves Of Desire》，可以話係一套水花四濺嘅四仔，事關片中有大量水中交鋒嘅性愛場面，加埋有Tess Lyndon、Taylor Shay、Nicole Smith同Tracy Lindsay呢4位巨乳脫星壓陣，可以想像到畫面有幾咁波濤「胸」湧。據導演表示，影片喺炎夏拍攝，演員同製作團隊要喺烈日當空下暴曬，差啲搞到中暑，難怪能夠喺AVN同XBIZ獲得最佳攝影提名。

同場加映：夢幻Wave Party 可以同一位AV界女神風流快活，固然夠銷魂，若然係成班女神陪玩，又會有乜嘢體驗？由桃太郎映像喺2024年1月推出嘅《女神級女優夢幻的合作！PREMIUM豪華WAVE》，就有辦你睇！影片搵嚟神級女優波多野結衣主演，仲有多位胸前澎湃嘅女優助陣，包括34F嘅小花暖、39I嘅寶田萌奈美、44M嘅吉根柚莉愛等等，全部人會換上比堅尼喺泳池玩遊戲，過程中不斷走奶露籮，輸家仲要就地同男優曳曳添！夢幻陣容，加埋激烈嘅乳搖畫面同誘人嘅呻吟聲，令唔少AV迷愛不釋手，絕對稱得上係一套神作！

撰文：魂