有性趣：可愛妹轉廠添韻味

有云「淺水困蛟龍」，好多有實力嘅人就係因為唔捨得離開一直效力嘅細公司，搞到才能未得以盡情發揮，令事業停滯不前，呢類情況喺日本AV界亦有唔少！不過亦有女優了解到長時間留喺一間AV廠發展冇前途又冇運行，所以佢哋會喺合約完結之後轉廠他投，最近就有美之嶋惠理離開培育佢成才嘅東家Prestige，轉投另一間AV廠發展喇！