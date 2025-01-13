有性趣：可愛妹轉廠添韻味
有云「淺水困蛟龍」，好多有實力嘅人就係因為唔捨得離開一直效力嘅細公司，搞到才能未得以盡情發揮，令事業停滯不前，呢類情況喺日本AV界亦有唔少！不過亦有女優了解到長時間留喺一間AV廠發展冇前途又冇運行，所以佢哋會喺合約完結之後轉廠他投，最近就有美之嶋惠理離開培育佢成才嘅東家Prestige，轉投另一間AV廠發展喇！
今年23歲嘅惠理喺2021年出道，青春可愛，身材纖巧，演出風格由清純怕醜妹到飢渴小惡魔都能夠一一掌握得到，可以話係P廠近期培育得最成功嘅親生女之一。不過P廠近年不思進取，無咩新鮮題材，又唔識安排女優喺其他範疇發展搵銀，就係咁，令惠理覺得繼續留喺P廠冇乜前途，最近就轉投到Madonna大展拳腳。由於呢間廠一直以拍攝熟女人妻題材為主，所以惠理亦打扮得風騷迷人，女人味倍增，為大家帶來新鮮感同新刺激！講開又講，先有鈴之家鈴離開，家陣又有美之嶋惠理轉廠，睇嚟Prestige真係要思考一下未來發展方向、訂好目標喇！
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