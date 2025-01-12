有性趣：聯乘情趣福袋有驚喜

早前美國著名情趣玩具Joyboxx跟西雅圖人氣女子搖滾樂隊Thunderpussy合作，推出期間限定聯乘福袋。雖然號稱係福袋，但其實所有產品會放喺限定版Thunderpussy盒中，而盒內除有Joyboxx所揀選嘅神秘產品外，買家亦可以喺20款產品中，包括情趣震棒、震蛋、後庭塞等揀選心水玩具。Joyboxx稱呢種做法可讓買家能針對性揀選心儀玩具，既能自用又能作為送禮之用。至於點解Joyboxx會跟女子搖滾樂隊Thunderpussy合作呢？除咗因為Joyboxx本身以製作女性用情趣玩具為主外，據老闆Deborah Semer解釋係同公司一位實習生有關。原來對方係Thunderpussy嘅鐵粉，加上樂隊嘅理念跟公司相同，故此先至有咁嘅決定。對於呢次合作，向來以作風狂野兼大膽而聞名嘅Thunderpussy梗係相當樂意啦！