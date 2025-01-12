今夜一丁：Mila Azul 烏國嬌娃 紅遍歐亞

靚女殺入網紅界，本身就已經贏在起跑線，若然身材好又肯露，要吸引網民眼球更加係冇難度！好似烏克蘭嬌娃Mila Azul早喺裸模擁有一定人氣，試問轉戰成人網紅界又點可能唔紅？

哄動模界 有冇人天生啱食成人業呢行飯？來自烏克蘭西部利沃夫州澤洛齊夫嘅Mila Azul，絕對係代表人物。話說阿妹喺高中畢業後搬咗去基輔生活，第一份工係幫人收數，實在令人意想不到，一來外形嬌滴滴，債仔又點會驚，二來佢份人亦唔粗暴，所以撈咗半年就辭職，之後嘗試發展網紅事業，曾做過美食博主，又教過人健身，連網絡唱作歌手都撈埋，可惜人氣一般。及至2016年，Mila Azul見到有模特兒公司招聘裸模，決定博一博，結果憑住天使般嘅美貌、玲瓏浮凸嘅身材，順利入選，當第一輯全裸寫真發表後，更喺歐洲裸模界引起一陣哄動，更先後獲得MetArt X、Femjoy、Teen Dreams等著名成人寫真網站青睞，紛紛提出合作邀請，迎來人氣大爆發！

雙線發展 身為人氣裸模嘅Mila Azul，喺2017年應寫真網站Model Mayhem嘅邀請，拍攝咗大量全裸寫真，兼製作唔少自娛影片，因而獲得「月度iStripper才藝獎」，並成為佢進軍成人網紅界嘅契機。阿妹坦言，一直有興趣製作成人影片，透過呢次活動，唔止打開咗網絡市場，仲令自己學識點樣拍攝同製作成人影片添！

自從Mila Azul喺裸模同成人網紅實行雙線發展，人氣就更加高，先後為多本著名男士雜誌拍攝全裸寫真，自家製作嘅成人影片仲得到網民力撐。試過有一年由Pornhub發表關於「亞洲地區最常搜尋的女演員」呢項調查入面，Mila Azul力壓當時人氣超勁嘅日本AV女優Julia同波多野結衣，實在唔簡單！

Profile

出生地：烏克蘭利沃夫州

身高：172cm

三圍：36D-25-37

社交網站

貴為人氣裸模兼成人界網紅，Mila Azul副偈真係好掂，造型又夠晒誘人，搞到IG經常被封，幸好佢會透過其他平台派福利，大家千祈咪錯過！

撰文：魂