有性趣：法國脫星演而優則導

點解呢單料會喺歐洲四仔界咁哄動，除咗Clara Mia本身係法國妹之外，仲因為佢咁後生就執起導演筒，喺歐洲脫星界相當少見。出生於自法國東南部城市拉西奧塔、今年24歲嘅Clara Mia，於2020年出道，並憑住型格又狂野嘅癡女形象而獲得相當高人氣，因此吸引到Dorcel嘅注意，喺2022年簽佢為專屬脫星，為期兩年。得到片廠力捧後，Clara Mia嘅事業更上一層樓，唔單止作品喺歐美大受歡迎，更連續多年喺各大四仔頒獎禮上獲得提名。當大家都以為Clara Mia約滿之後就會離巢，卻估唔到佢不但跟廠方續約，更一嘗導演滋味，其處女執導作《Say You Love Me》已經推出咗添！Clara Mia稱新作係四級戀愛作品，劇情圍繞婚後多年嘅夫妻出軌而展開，有興趣嘅四仔迷不妨品評一下。