色日放送：偶像有包袱 鏡頭後縱慾

唔少年輕人渴望成為藝能偶像，但風光背後嘅辛酸又有幾多人知？AV業界資深人士神仙乙表示，喺日本有各式偶像，雖然大部分人怕得罪粉絲，連拖都唔可以拍，但喺鏡頭後，就會露出本性，放縱自己，乜嘢偶像包袱都唔理，分分鐘激過AV情節！

玩轉經理人 由犬出品嘅《只有我這個經紀人才知道的偶像本質》，女主角虹色久美係一位藝能偶像，表面上斯文正經，背後則隱藏住不為人知嘅秘密！話說久美成日都覺得慾火高漲，每次頂唔順，就會喺床上玩弄經理人！另外，久美有時為咗取得廣告合約，又會同品牌老闆上床，接受對方各種重口味要求……事後，久美覺得委屈，又會叫經理人坐定定任佢發洩，玩顏面騎乘之餘，仲要迫對方爆發男之潮吹，總言之要將一肚氣發洩晒出嚟先肯罷休！

強搶男友 喺FALENO出品嘅《她就會把男人變成受虐狂》入面，女藝人吉高寧寧喺最近被公司強迫加入一隊搞笑組合，仲被安排做隊友小愛嘅下靶，成日喺鏡頭前被對方取笑兼愚弄，搞到佢心有不甘。後來寧寧知道小愛同一位叫飯田嘅男仔秘密拍拖，於是決定進行大報復，先扮到好親切咁接近飯田，暗地裏勾引對方……由於寧寧生得靚女又好波，嗲功仲相當耍家，三兩下手勢就成功令飯田上釣，跟住使出各種床技，盡情玩弄對方……結果飯田被改造成M男，對寧寧難捨難離，小愛畀人撬牆腳，真係好可憐！

財色兼收 由HOROSSMENT炮製嘅《地下偶像的枕營業》，講述小那海綾係一位青春可愛嘅地下偶像，得到唔少有錢人支持，仲有人出錢請綾妹去酒店進行一對一私人攝影活動！呢班有錢人向綾妹舉機影多兩影，慾火已經按捺不住，開口提出上床要求，仲話會畀出滿意肉金！有錢賺當然好啦，但綾妹最開心嘅係可以名正言順咁放縱自己，於是火速同對方上床激戰，甚至容許對方打真軍兼中出，從而獲得最貼身嘅快感！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：好多偶像喺私底下都有一啲不為人知嘅秘密，今日介紹嘅藝能偶像系列，就將某部分事實展現出嚟。3部作品中，本仙最鍾意《她就會把男人變成受虐狂》，原因係女主角吉高寧寧係藝能人出身，擁有明星級氣質，床技又愈嚟愈好，加上劇情涉及女人之間勾心鬥角、面和心不和嘅元素，戲味十足，令人睇得過癮！

撰文：賢