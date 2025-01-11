喜雙飛：才色決高下 「美」「泰」相輝映

有冇聽過「女人無才便是德」？今時今日，莫講話女人，就算男人都覺得呢句說話有問題，同現實脫晒節！事實上，唔少女性為咗實現理想，唔止喺外形上力求完美，仲好注重內在美，學呢樣又學嗰樣，令自己變得才貌雙全，今日將要一決高下嘅兩位網紅就有辦你睇。

台上經驗好 講到多才多藝，來自泰國曼谷嘅網紅Gam Ploy都好值得大家留意。話說呢位靚女自細已經習舞，當初諗住做舞蹈員，曾經喺夜店演出一段時間，後來對音樂產生咗濃厚興趣，因而萌生轉行念頭，結果憑性感形象同高超嘅打碟技巧，成為當地夜店界有名嘅DJ，繼而踩埋入模特兒界，吸引到唔少網民關注。除咗台上演出經驗豐富，Gam Ploy仲喺一次訪問中透露，平日好鍾意煮嘢食，手勢好唔好見仁見智，但夠膽喺網上示範煮餸，差極有個譜，唔知佢最叻煮咖哩雞抑或冬蔭功呢？

Gam Ploy

出生地：泰國曼谷

身高：165cm

三圍：34-23-34

胸前優勢強 來自美國路易西安納州首府巴頓魯治（Baton Rouge）嘅Lindsey Pelas，係唔少網民心目中嘅性感女神，好多男士第一眼見到佢嘅寫真，焦點總係落喺佢嘅心口，事關嗰對車頭燈有成36吋，Cup數達HH，胸前優勢明顯！事實上，Lindsey Pelas嘅乳量驚人，有人羨慕，自然有人妒忌，曾經有一段時間被人排擠，甚至惡言相向，幸好佢冇因此受到打擊，更積極裝備自己，相當抵讚！原來阿妹之前曾修讀演技同音樂課程，演戲、唱歌、作曲都有一手，行天橋亦難佢唔倒，可謂多才多藝，家陣能成為人氣模特兒兼網紅，絕非僥倖得來！

Lindsey Pelas

出生地：美國路易西安納州

身高：165cm

三圍：36HH-22-36

第1回合：鬥身材 靠性感形象立足網紅界，先決條件係身材要夠正！經常喺夜店出沒嘅Gam Ploy，拍親寫真都以性感造型示人，副偈絕對有料到，但要同Lindsey Pelas作比較，似乎略為遜色，後者有一對36HH純天然爆乳，加埋條腰幼啲、籮柚又大啲，呢副魔鬼級身材實在冇得彈！

第2回合：鬥才藝 曾修讀演技同音樂嘅Lindsey Pelas，識唱歌又識作曲，仲試過喺MV中玩結他同彈鋼琴，表演才華毋庸置疑。至於憑藝名「DJ Gamploy」喺曼谷夜店撈到有一定名氣嘅Gam Ploy，舞台演出經驗豐富，唔止跳舞難佢唔倒，更識得煮番兩味，論才藝唔差得過Lindsey Pelas！

第3回合：鬥人氣 身為泰國人氣DJ同模特兒，Gam Ploy嘅臉書有超過10萬名追蹤者，IG嘅粉絲人數更超過28萬，平心而論已經係唔錯嘅數字，但比起爆乳尤物Lindsey Pelas，無可否認被拋離幾條街，事關後者嘅X帳號有190萬粉絲，IG粉絲更有近860萬之多，真係勁得好誇張！

Report：Lindsey Pelas勝！ 無論係車頭燈嘅Cup數、社交平台嘅粉絲數字，Lindsey Pelas都完勝Gam Ploy，差距相當明顯，但喺才藝方面，兩者可以話係半斤八両，前者唱得、彈得、演得，連作曲都掂，大可以喺樂壇發展，後者勝在舞藝出色、台上經驗豐富，仲試過喺網上示範煮餸，名副其實係入得廚房，出得廳堂！

撰文：魂