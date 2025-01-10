歡樂性講堂：控射障礙不能單靠保健品

Q：本人44歲，男性，可能年輕時常有自慰，導致現時房事時間過短（不夠一分鐘）。本人有服用相關的保健品，但效果未如理想。我有注意晨勃情況，硬度是覺足夠的，現時大約一星期一次房事，但每次進入後很快便發射完事，請問如何改善早洩問題？煩惱的人

A：要改善早洩情況，不可單靠保健品。第一層面，男性應及早進行男科身體檢查，目的是確保個人性健康，排除生理性早洩的因素。生理性早洩的病因，包括前列腺疾病如前列腺肥大和前列腺炎、包皮過長、甲狀腺疾病、糖尿病、心血管疾病、多發性神經炎，此外年齡因素亦會引起早洩問題。閣下處於盛年卻受早洩困擾，宜先檢查清楚身體狀況以求安心。

第二層面，閣下懷疑在年輕時期因DIY不當而引致認知性早洩，養成放縱控射的陋習，可嘗試在每次親熱時和伴侶一起以「性交中斷法」進行訓練，當有射精意欲即停止動作，延緩射精和延長時間。只要男性有能力操縱控射時間，認知上有自控和自制能力，於實踐性生活時，性表現也較易掌握。

第三層面是破除心理性因素，注重身心靈健康。長期的性焦慮和壓力均會影響臨場表現，宜拋開沉重的心情，不介懷失敗經驗，多與伴侶進行開放的溝通對話，讓雙方了解和體諒彼此。在心理方面紓緩的狀態下，同時注重睡眠品質、飲食均衡、營養補充品如鋅、鈣、鎂、維他命B群、茄紅素等微量元素之吸收，皆有助改善控射障礙。

閣下不要氣餒也不要鬆懈，為着伴侶雙方的性福，積極從上述三個層面着手去改變不理想的現況，並獲伴侶諒解和支持，從而加快改善問題。