今夜一丁：MEIRI棉花糖Body冧粉絲

所謂「工欲善其事，必先利其器」，要做好一件事，那怕只係做Model、拍寫真，事前都唔能夠零準備！正如今日為大家介紹嘅寫真女優MEIRI，唔止好努力咁操弗副偈，仲預備咗大量私伙泳衣，希望展現自己最美一面嚟冧粉絲！

胴體白嫩 日本寫真界有位女優被稱為「靈長類最強Body」，佢就係身高5呎10吋兼且有對G奶嘅染谷有香，之但係佢嘅膚色偏深，對於鍾意嫩白美肌嘅男士嚟講，似乎有啲美中不足。相對而言，獲得「寫真界最高之棉花糖Body」呢個稱號嘅MEIRI，吸引力確係稍勝一籌！

家陣已經34歲嘅MEIRI，氣質綺麗又具親切感，笑容充滿治愈能量，比起冷艷高傲嘅有香更為吸睛！胴體方面，阿妹嘅肌膚好似雪咁白，胸前仲有一對軟彈質感媲美棉花糖嘅F Cup美乳，襯埋纖腰、美尻，用「玲瓏浮凸」嚟形容最貼切不過！

下乳女神 MEIRI喺2009年出道，因自細鍾意早安少女組，好想成為藝能偶像一分子，所以起初係以樂壇組合「Afilia Saga East」成員身份展開歌唱生涯，之後相繼加入咗「clip clip」、「Gyanbino×2」等組合，可惜喺效力「Gyanbino×2」期間，多位成員都有其他工作在身，由綵排到演出都好難約齊人，令組合要進入停止活動狀態，而喺呢個時候，MEIRI決定集中火力發展寫真事業，仲因為成日着細碼比堅尼出鏡，搞到胸部下半截唧晒出嚟，獲得「下乳女神」嘅稱號。

近年MEIRI好積極出席攝影會，仲大手購入各類泳衣，數量有600至700套之多，等每次出鏡可以換唔同款式，為粉絲帶來新鮮感。阿妹咁識做，難怪有咁多粉絲支持啦！

社交網站 MEIRI最近經常出席攝影會，登入其社交網，就會知道相關消息，同埋欣賞到大量靚相，好似睇寫真集一樣咁精彩。

Profile 年齡：34歲

身高：5呎1吋

三圍：36F-23-34

撰文：賢