色日放送：聽話家政婦貼心好招呼

好多人唔鍾意做家務，寧願畀錢請女傭代勞，據AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV有所謂家政婦系列，正正以呢班女傭為主角，但佢哋異常聽話，為咗令主人滿意，乜都肯做，令人睇到目瞪口呆！

久旱逢甘露 喺MADONNA出品嘅《人妻美巨尻家政婦》入面，身為家政婦嘅明里紬結婚多年，佢同老公為咗購置新居，努力工作，忙到連曳曳都冇時間。某一日，明里紬喺中介安排下，去咗單身寡仔阿才嘅屋企做家務，點知一彎低身，趷起個又圓又大嘅美尻，阿才即情不自禁，對住明里紬又攬又錫！雖然明里紬把口不斷話唔好，身體卻很誠實，突如其來嘅快感令佢不由自主咁配合阿才嘅動作！自此之後，明里紬經常上去阿才屋企做家務，每次阿才除褲示意有需要，明里紬就會自動波配合，相當有默契！

難捨難離 由IDEAPOCKET推出嘅《法學部學生與美巨尻家政婦》，講述大學生明仔完全唔識做家務，所以父母去旅行前，安排咗家政婦小野坂唯香上門幫手。性格怕醜內向嘅明仔，一見到唯香，居然主動示好，大讚對方靚女又好身材。被明仔把口氹得心花怒放嘅唯香，知道明仔唔敢溝女，主動話要同明仔嚟個男女纏綿練習，一錫之下，兩個人都慾火中燒，要拿拿臨互相慰藉，仲玩到難捨難離添！

全祼上陣 於PLANET PLUS炮製嘅《全裸之家政婦》，當中若宮葉月喺家政婦介紹所打工，而佢哋提供嘅服務相當特別，每次上門為客人服務，總係全裸上陣！身為員工嘅葉月亦唔例外，上到僱主屋企，就會剝晒衫褲，露出豐滿肉體同埋一對吸睛I奶，男僱主忍唔住毛手毛腳，咁又得唔得呢？梗係冇問題啦！事關葉月嘅服務包埋滿足僱主所有要求，包括侍浴、上床，就連打真軍都可以！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：做家務都幾辛苦，搵個女傭幫吓手，梗係好啦，若然請到日本AV界嘅家政婦幫手，連老婆都可以唔使娶！今日介紹嘅3套作品中，本仙最鍾意《人妻美巨尻家政婦》，原因係女主角明里紬綺麗斯文，個躉勁誘惑，扮演人妻入型入格，喺片中被僱主飛擒大咬嗰陣，表現得欲拒還迎，令人睇得好興奮！

撰文：賢