有性趣：AVN名人堂入選名單

自1995年設立嘅AVN名人堂，最初只設有影視組別一項，其後陸續加入行政組別、網絡技術組別等，以紀念喺唔同範疇對業界作出貢獻嘅人士，只係講到注目度始終以影視組別最高。多年以嚟，入選影視組別名人堂嘅男女脫星，統統都係脫界天后及天王，而今年入選嘅脫星共有15位，包括有33歲貧乳天后Riley Reid、喺AVN頒獎禮屢獲殊榮嘅37歲脫星Riley Steele等。不過講到最具話題性嘅，莫過於Sophie Dee及Kelly Wells，皆因佢哋從未喺AVN頒獎禮攞過任何獎項，尤其後者更從未喺任何四仔相關頒獎禮上獲獎，有四仔評論員就話，Sophie Dee憑住喺脫界嘅超卓成績，絕對有資格躋身天后級位置，而Kelly Wells則憑住高銷量作品，亦可謂脫界無冕之后，仲話足證AVN名人堂夠公正添！唔知大家又點睇呢？