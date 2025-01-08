今夜一丁：Colleen McGinniss火辣KOL變旅遊專家

家陣好多靚女爭住做KOL，難得憑性感路線掌握到流量密碼，居然要喺呢個時候玩轉型？勇氣真係何其大！好似網紅Colleen McGinniss喺早前開始鋪路做旅遊達人，究竟內心有乜嘢盤算？不如聽吓佢嘅現身說法。

頻頻派福利 靚女做網紅，有乜嘢妙招能成功吸引網民眼球？相信男士們定必諗得到，無錯！就係派福利，喺社交網上載多啲性感寫真，愈少布愈好！來自美國北卡羅萊納州首府羅里（Raleigh）嘅Colleen McGinniss，不但深明此道，頻頻喺網絡社交帳號分享辣照，仲喺高人教路下，意識到家陣短視頻當道，只要喺網上發布多幾段性感影片，人氣會更加高，所以早喺幾年前，已經開始拍試衫片同跳舞片，事實證明呢個做法相當正確，令當年仍然係大學生嘅佢，成功躋身網絡紅人之列，並且喺模特兒界享有一定名氣。

為未來鋪路 講到Colleen McGinniss嘅人氣之所以大爆發，原因同一輯半裸寫真有關。話說阿妹嘅辣照喺網上得到唔少好評，皆因心口有一對好似湯碗咁飽滿嘅G奶，結果被著名男士雜誌睇中，邀請拍攝半裸寫真，令呢對靚燈嘅魅力表露無遺，得到好多人關注，亦令佢有勇氣作出一個重要決定，就係開設OnlyFans帳號，以近乎限制級嘅寫真同影片吸金！

查實Colleen McGinniss為人好識走位，有段日子為咗催谷OnlyFans帳號嘅人氣，頻頻喺IG發布踩界寫真，雖然此舉令帳號被封，但就成功吸引大量粉絲轉做會員。值得一提，阿妹早前開始少咗上載辣照，莫非已經賺夠？原來佢覺得網紅事業已發展到瓶頸，希望撈埋旅遊達人呢一瓣，但就向粉絲大派定心丸，聲稱辣照及影片會繼續影，只係加番啲旅遊元素喎。

社交網站 Colleen McGinniss呢次轉型能否成功，言之尚早，但經常去唔同國家旅遊充電，身心狀態只會愈嚟愈好，加埋有靚景襯托，難怪佢喺鏡頭前嘅表現愈嚟愈風騷！唔信？有圖為證，登入其社交網，大把證據任你睇！

Profile 出生地：美國北卡羅萊納州

身高：172cm

三圍：36G-26-34

撰文：魂