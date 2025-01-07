今夜一丁：愛澤雪乃 肉感女主音

環顧現今大部分樂壇組合，每位成員總有自己嘅定位，通常由唱得最好嘅成員擔任主音，而今日嘅主角愛澤雪乃，唔止係組合中唱功最好嘅成員，仲係一位身材帶點肉感嘅寫真女郎！

胸大臀圓 以前要喺日本寫真界搵件高妹嚟睇吓，真係有啲難度，事關好多女優嘅身高只係5呎1、2吋，甚至連5呎都冇，但嚟到呢一代，好多女優唔再係矮妹，以現年26歲嘅愛澤雪乃為例，就有成5呎5吋高，仲要唔係「高瘦平」，身上有啲肉地，上圍有對飽滿F奶，襯埋又圓又翹嘅桃尻，以及一身好似雪咁白嘅肌膚，吸睛指數真係爆晒燈！

氣勢如虹 事實上，雪乃憑住一副靚偈，加埋形象健康得嚟有少少性感，喺鏡頭前表現得活力十足，令觀眾們相當受落，喺寫真界發展得相當唔錯，去年1月推出第一隻寫真碟之後，同年10月份已經推出第三集寫真碟，真係氣勢如虹，好多寫真女優恨都恨唔到！

雙線發展 除咗拍寫真，雪乃仲有一份工作，就係四出登台，喺樂迷面前載歌載舞。正如上文提到，個樣生得唔錯嘅雪乃，係3人組合「PRIMA..」嘅成員，因為唱功特別好，成為隊內嘅主音歌手，所以未來日子會繼續雙線發展，仲計劃聯同組合成員搞番幾個表演活動，以增加曝光率，希望一切順利啦！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎5吋

三圍：35F-24-36

社交網站 邊拍寫真，邊唱歌，愛澤雪乃嘅生活都幾充實，登入其社交網，就會知道佢嘅演出消息，仲會搵到唔少性感自拍照呢！

撰文：賢