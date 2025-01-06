有性趣：人氣脫星1:1J杯

有乜嘢比睇住四仔玩J杯更過癮嘅事？咪就係玩埋片中女主角私處3D掃描而成嘅J杯囉！既然係咁，由人氣脫星Emma Hix推出嘅1:1 J杯有冇興趣一試呢？

美國著名J杯品牌Fleshlight Girl搵來人氣脫星Emma Hix合作，推出新款私處掃描J杯。呢個品牌專門同歐美脫星合作，透過3D掃描前後門，打造出1:1嘅情趣J杯。作為最新合作對象，Emma Hix當然亦要獻上前後門，並分別推出掃描蜜洞而成嘅「Syrup」，及後花園J杯「Bacon」，不但百分百還原Emma Hix嘅私密部位，配合專利「SuperSkin」嘅材料，能為男士感受到最真實嘅體感。已為Fleshlight Girl拍攝一系列宣傳照及影片嘅Emma Hix，坦言對今次嘅合作相當興奮，皆因跟Fleshlight Girl合作過嘅脫星Blake Blossom、Angel Youngs等，都係現今脫界嘅天后級人物，而佢能夠躋身其中，實在係對佢於業界成就嘅肯定。