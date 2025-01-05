洋媚女子：Daria Shy小麥肌俄妹 熱情如火

印象中，來自俄羅斯嘅美女十居其九都擁有一身雪白肌膚，但今日為大家介紹嘅網紅Daria Shy，因為熱愛滑浪，曬出一身健康小麥肌，襯上一副火辣靚偈，令大家見識到俄妹熱情、野性嘅一面。

最愛滑浪 講起小麥肌美女，筆者第一時間會諗起夏威夷、加勒比海、拉丁美洲呢啲地方，好少見俄妹有咁嘅膚色，亦因為物以罕為貴呢個道理，令來自俄羅斯聖彼得堡嘅Daria Shy得到大量網民關注。

有本錢行性感路線，呢位網紅嘅身材梗係正喇！有前有後，身上一啲贅肉都冇，明顯係做開運動，襯埋一身健康膚色，着起比堅尼，真係好難想像佢係來自俄國。Daria Shy喺一次訪問中透露，以前啲膚色都好白，有次同父母到海邊度假，迷上咗滑浪呢項運動，雖然知道自己嘅天分不足以成為職業運動員，但一得閒就會玩，喺頻頻曬太陽之下，膚色亦隨之變深。

踩入模界 愛上滑浪，除咗令Daria Shy曬出一身小麥肌，仲迎來人生轉捩點！話說阿妹有次喺西班牙滑浪，被星探睇中，閒聊之際，對方坦言一般俄妹好少有咁健康嘅膚色，又咁啱自己所屬事務所同某比堅尼泳衣品牌合作，所以提出邀請。Daria Shy被星探嘅說話打動，正式喺模特兒界出道。

由於Daria Shy成日要着三點式泳衣出鏡，露出玲瓏浮凸嘅身材，吸引到愈來愈多人留意，連社交帳號都多咗大量人關注。其後阿妹嘅工作範圍由單純嘅泳衣模特兒，漸漸變成時裝模特兒，仲因為幫歐洲著名男士雜誌拍攝一輯半裸寫真，令人氣進一步攀上高峰。原來Daria Shy並唔抗拒半裸演出，最緊要拍出美感，眼見半裸寫真咁受歡迎，佢亦隨即開設網絡會員帳號，為願意課金嘅粉絲獻上限制級寫真，真係好有商業頭腦呢！

Profile 出生地：俄羅斯聖彼得堡

身高：177cm

三圍：34D-24-35

社交網站 小麥肌加上火辣身材，可以話係Daria Shy嘅吸睛法寶，登入其社交網，大家就可以見識到呢位熱情俄妹嘅魅力有幾勁！

撰文：魂