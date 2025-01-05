有性趣：1月係出軌最活躍期？

剛剛過去嘅節日過得好開心，只因經常唔得閒嘅另一半竟然陪足成個節日，但係咪開心住！因有偷情網站嘅專家稱對方咁做可能有蠱惑！

早前全球性偷情網站Ashley Madison嘅歐洲總經理Christoph Kraemer發文表示，歐美已婚男女都以為12月係另一半最易出軌嘅月份，原因喺12月有唔少節日派對及晚會，故此容易出現偷食機會，但事實上係啱啱相反！佢表示根據網站自2002年嘅大數據中發現，每年12月反而係男女偷食最唔活躍嘅月份，理由在於聖誕及除夕，係佢哋最想陪另一半嘅日子，故此反而會更收心養性。不過Christoph Kraemer表示若從相反角度嚟睇，另一半平時逢周日或假日都經常唔見人，到聖誕假日期間卻陪足全程嘅話，就說明佢哋有蠱惑。此外，Christoph Kraemer又指雖然12月係偷情低迷月份，但到咗1月卻係急速反彈期，活躍會員會比12月以外嘅其他月份增加百分之四十！如果想查另一半有冇出軌，就要（目及）實對方喺1月嘅動向啦！