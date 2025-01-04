洋媚女子：異國獵艷 活色生香

仲有唔夠一個月就到農曆新年，相信好多朋友已計劃好出外玩幾日散吓心，順便睇吓有冇意外收穫，若然好似下面一班脫星有令人難忘艷遇，真係不枉此生！

熱情嬌娃 來自加勒比海嘅嬌娃係咪熱情過人？筆者冇機會親身接觸，但睇番Tushy出品嘅《Anal Icons #3》，雖不中亦不遠！影片由Laurent Sky執導，故事講述男主角同女友去加勒比海玩，但過程中吵大鑊，結果分手收場，以為要獨自喺當地玩，殊不知遇上由Kyler Quinn、Alexis Tae、Emma Hix化身嘅加勒比海俏嬌娃，呢班靚女唔止身材火辣，性格仲好熱情，主動向男主角投懷送抱，試問有邊個男人唔會被搞到慾火焚身呢？結果一場又一場激情床戰接連上演，睇到人心跳加速。Tushy嘅出品向來質素有保證，呢次遠赴加勒比海拍攝，人靚景又靚，更值得捧場。

泳池狂歡 一班嬌娃去旅行，仲要喺酒店搞番一場泳池派對，諗起都好想Join埋一份！究竟呢場派對有幾好玩？由Evil Angel推出嘅《Solstice: A Traditionally Untraditional Adventure》，就為大家作現場直擊。影片由兩位人氣女脫星Proxy Paige同Cherry Kiss自編自導自演，仲搵嚟Haley Hill、Misha Maver同Alexis Crystal等靚女助陣，佢哋喺塞爾維亞租咗一間酒店進行拍攝，可以話係相當揼本，令連場泳池交戰顯得更有睇頭。值得一提，Cherry Kiss之前講過想同老友喺異國開情慾派對，家陣夢想成真，擺明呢套四仔就係自肥之作！

真事改編 大電影由真人真事改編，例子多不勝數，原來小電影都會咁做，由SalsaXXX炮製嘅《Fxxxing Hot Vacation Trips》就係最新例子。片廠話拍攝靈感來自一位女脫星喺2010年發生喺愛爾蘭嘅荒唐故事，仲專登搵咗Cereza Rodriguez、Ashley Dark、Shany Sky等多位癡女參演。故事講述Cereza Rodriguez飾演嘅成人女網紅，為咗谷流量，決定搞個色慾之旅，喺暢遊愛爾蘭期間，不斷同唔同男女曳曳，兼且喺網上直播床戰過程。雖然影片由真事改編，但劇情同原版有好大出入，幸好有大量野戰、車震場面，論官能刺激度，絕對交足課！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：異國獵艷嘅題材，本身就令四仔迷好有幻想，而今次推介嘅3套作品更加係各有特色，其中《Anal Icons #3》以加勒比海熱情女郎為賣點，《Solstice: A Traditionally Untraditional Adventure》則以泳池大混戰作招徠，仲有一套聲稱係真事改編嘅《Fxxxing Hot Vacation Trips》，唔使諗咁多，一於全部睇晒！

撰文：魂