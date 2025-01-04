喜雙飛：AV爆乳娘 「胸」前大激戰

喺人才輩出嘅日本AV界，唔少女優「胸」前偉大，但就唔識得好好利用，而今日會進行3回合大比併嘅兩位爆乳娘，除咗各有一對頂級大肉彈掛喺心口，仲成日利用天賦本錢嚟取悅男士，床上表現又夠晒搶韁，絕對唔會令大家失望！

漫畫女王 要喺日本AV界打響名堂，個樣唔一定要生得靚，最緊要有過人之處，又或者一技之長，好似新一代騎乘天后美谷朱音同天川空，都係靠床技出色而上位，而吉根柚莉愛亦因為對波特別大同埋乜都夠膽試，成為好多AV迷嘅寵兒。

今年30歲嘅柚莉愛，顏值唔算突出，但啲自拍照睇落都幾可愛，但點都唔夠心口對M Cup大肉彈咁吸睛，最重要係大得嚟質感天然，加埋肌膚雪白，足以為觀眾帶來無比震撼嘅視覺效果！柚莉愛喺2019年以頂級風俗孃身份喺AV界出道，起初憑住一對M奶而備受關注，但喺AV廠OPPAI同E-BODY效力期間，拍攝題材千篇一律，即使阿妹嘅胸夾同波地功夫玩到出神入化都冇用！之後，柚莉愛轉投創意十足嘅Moodyz，開始扮演人氣色情漫畫入面嘅爆乳女主角，加上佢嘅演出夠放夠搶韁，坊間嘅反應勁好，仲被稱為「實體式漫畫女王」！

吉根柚莉愛

年齡：30歲

身高：5呎1吋

三圍：43M-25-37

柔情女狼 好多AV迷都係片廠S1嘅擁躉，除咗專屬女優陣容粒粒皆星，廠方又會畀女優試吓唔同角色，等佢哋可以發揮所長，但又唔容許重口味演出，費事搞到形象Cheap晒，就好似今年27歲嘅姊系女優鷲尾芽衣，初出道嘅時候叫筧純，個樣生得俏麗清純，有少少似澀谷果步，予人一種親切溫婉嘅感覺。身材方面，芽衣條腰幼一幼，令一對又圓又大嘅J奶顯得更激凸，因而獲得「究極之神級J奶」呢個稱號，難怪深得S1重用！

芽衣之所以下海拍AV，全靠老友帶挈！話說芽衣曾經被邀請做寫真女優，但係因為冇興趣先冇做到，後來同老友談及前途問題，咁啱對方去咗AV事務所打工，最後做埋芽衣嘅介紹人。出道之後，芽衣喺S1嘅悉心栽培下，逐漸搵到自己嘅演出風格，未入戲肉時，總係表現得含情脈脈，但只要慾火被挑起，就會現出狼相，不斷向男優展開挑逗攻勢，而動作又唔會過激，真係睇到人相當舒服。

鷲尾芽衣

年齡：27歲

身高：5呎4吋

三圍：41J-24-36

第1回合：鬥乳量 43吋對41吋，純粹睇數字，似乎勝負已分，而吉根柚莉愛嗰對M奶確係大得誇張，每邊都有人頭咁大，相對嚟講，鷲尾芽衣嗰對J奶係就係細少少，但形態好似水滴咁靚，加埋乳點色澤淺淡，堪稱爆乳中嘅極品，換言之，兩位女優喺呢個回合打和！

第2回合：鬥功夫 鷲尾芽衣擅長以溫柔態度招呼男優，但慾火一撻着，就會運用一對爆乳大玩胸夾，之後表演嘅活塞動作亦好有節奏感，姿勢分冇得輸！至於吉根柚莉愛嘅動作同表情都好肉緊，表現可以用「激情四射」嚟形容，別具風味，同芽衣比較，可謂各擅勝場。

第3回合：鬥激情 鷲尾芽衣效力AV大廠S1多年，話就話各類主題都演出過，但S1一向唔搞重口味題材，變相局限咗芽衣嘅發揮空間。相反，曾經係脫衣舞孃嘅吉根柚莉愛，喺鏡頭前完全唔錫身，唔止開放後花園畀男優任玩，就連二穴中出都夠膽試！

Report：吉根柚莉愛險勝！ 吉根柚莉愛對M奶大得嚟軟彈適中，將胸夾表演發揮得淋漓盡致，加上演出極為放蕩，確係難得一見嘅爆乳女優！至於鷲尾芽衣嗰對J奶都好勁，胸夾技巧上乘，演技亦唔錯，無論扮溫柔姐姐抑或演飢渴女狼都好到位，唯獨欠缺重口味演出，所以喺呢次比併中略遜一籌。

撰文：賢