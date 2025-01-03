色日放送：重量級導彈吸睛又好玩

近年國際局勢動蕩，不時有導彈發射，AV業界資深人士神仙乙就話，世事難料，唔驚得咁多，倒不如欣賞吓日本AV入面嘅「重量級導彈」，皆因「導彈」主人都係絕色美女，為人大方又溫柔，喺床上面對槍炮進攻，依然笑口噬噬，足以令大家忘卻煩憂！

身歷其境 於S1炮製嘅《綺麗K奶姐姐過激體驗》，女主角凪光係一位擁有極品K奶嘅綺麗美人，性格溫柔，待人體貼，佢會喺片中化身唔同角色，包括按摩技師、女護士同OL，着到超性感，再以刺激大腦嘅淫聲浪語，挑動觀眾嘅情慾神經，期間仲會用上心口對K奶大玩波地、胸夾，將爆乳魅力盡情發揮！最重要係影片以主觀鏡頭拍攝，觀眾欣賞凪光表演時，好似身歷其境，感受有幾爽可想而知。

飛釘誘惑 同樣由S1推出嘅《迷倒男人的無意識無罩誘惑》入面，青春俏佳人田野憂有鋪唔戴胸圍嘅壞習慣，搞到心口一對超激凸L Cup導彈頻頻飛釘，於是每次去按摩院幫襯，男技師都會情不自禁，肆意搓弄佢嗰對L奶，搞到雙方都慾火高漲，再喺按摩床上激戰。到憂妹去到圖書館擔任助理，又因為飛釘，搞到館內嘅男士連書都唔睇；搭電車又被周邊嘅男乘客狂(目及)！幸好憂妹份人無乜所謂，每次見到男人有激凸反應，就會解開衫鈕，施展胸夾本領，繼而即場展開激戰，令對方嘅慾火得以發洩，唔使谷住谷住！

Q奶魅力 喺MOODYZ出品嘅《女友的姐姐無罩誘惑我》入面，明仔同女友美子好好感情，有次美子邀請明仔入屋坐吓，仲將同居姐姐Himari介紹埋畀對方認識，點知就出事……明仔見到Himari之後，眼都凸埋，事關呢位姐姐勁有女人味，心口對Q奶脹卜卜，仲要係飛晒釘咁同明仔打招呼！Himari嘅吸引力咁勁，係男人都無法抵抗，仲要趁美子不為意嘅時候玩色誘，明仔好自然被慾火沖昏頭腦，手口並用咁玩弄眼前嗰對巨乳，之後再上演埋秘密激戰！自此之後，明仔成日搵上門，表面上係探美子，實際上係同Himari鬼混。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向對巨乳女優情有獨鍾，今次介紹嘅3部作品之中，本仙最鍾意《迷倒男人的無意識無罩誘惑》，事關女主角田野憂唔止心口有對軟彈適中嘅天然L奶，個樣又生得清新可人，而且佢喺片中扮演多個角色，仲要喺唔同場景大玩飛釘誘惑，睇落好有生活感！當然最吸睛嘅畫面莫過於阿妹用對L奶引爆男優，精彩指數爆晒燈！

撰文：賢