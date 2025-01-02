今夜一丁：椿木理沙子 8頭身美肌姐姐

日本寫真界求才若渴，不斷從唔同渠道物色新人，除咗向樂壇偶像、體壇美女打主意，連教育界、醫護界等專業人士都唔放過，而今日為大家介紹嘅寫真女優椿木理沙子，就係來自賽車女郎界別。

車女出身 剛才提到有唔少日本寫真女優都係賽車女郎出身，好似人稱「縮水版篠崎愛」嘅川村那月、「5冠賽車女王」藤木由貴、曾獲選為「世界最漂亮面孔100人」嘅林夢、近年集中火力拍電視劇嘅忍野沙羅、被譽為「姊系之正統繼承者」嘅川瀨萌……真係有排數！至於現年28歲嘅椿木理沙子，之前亦做過車女，2019年出道，第一支效力嘅車女團體係kawasaki KAZE GIRL，之後轉投team5ZIGEN RACE QUEEN，到2023年正式進軍寫真界。

高挑白滑 雖然坊間有所謂「女人三十爛茶渣」，但年近3張嘢嘅理沙子，面上見唔到絲毫老態，笑起上嚟，個樣同一張純真童顏冇咩大分別，但收起笑容嗰陣，又有幾分冷艷大姐姐嘅味道。身材方面，理沙子算係生得高挑，有成5呎5吋，並擁有8頭身黃金比例，最緊要心口對車頭燈有番咁上下斤両，配上透明感十足嘅白滑美肌，對寫真界嚟講，確係不可多得嘅人才！

一年三作 講番椿木理沙子嘅寫真事業，剛過去嘅2024年可以話係豐收嘅一年，人氣愈嚟愈勁，有本事喺一年內推出3隻寫真碟，受歡迎程度可想而知，如果唔係出版商又點會對佢咁有信心呢？家陣理沙子除咗拍寫真，仲密密舉行個人攝影會，又會經常參加大型攝影活動，希望進一步增加曝光率，表現如此勤力，實在值得大家多多支持！

社交網站

日本寫真界競爭激烈，唔爭取多啲曝光機會又點得呢？近期椿木理沙子就好積極搞個人攝影會，登入其社交網，唔止可以第一時間知道相關消息，仲會搵到唔少靚相添！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎5吋

三圍：34-24-33

撰文：賢