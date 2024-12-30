色日放送：服侍勁周到 出火冇難度

唔少男人都希望身邊有個俏女僕，返到屋企可以變大爺，乜都唔使做……AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV嘅女僕系列就係為咗滿足男士呢種幻想而推出，當中嘅女僕唔止樣靚身材正，服務態度更加係冇得彈，就連主人想出火一樣冇Say No！

訓練有素 喺FALENO出品嘅《百分百不會拒絕的豐臀女僕》入面，俏女僕與田鈴嘅主人相當鹹濕，朝早一起身就要鈴妹用嘴對嘴方式餵佢飲紅茶，要求離譜得過分，但鈴妹冇即時反枱，而且經過主人多番訓練，開始變成「順德姑娘」。呢位主人見時機成熟，逐漸將行動升級，先吩咐鈴妹為自己提供口舌服務，繼而又要佢解除身上束縛，表演騎乘功夫，甚至要求佢施展毒龍鑽絕技，為自己整乾淨屁股添！日子耐咗，鈴妹完全了解晒主人嘅心意，只要一個眼神就知道自己應該點做。

生BB都得 由宇宙企畫炮製嘅《主人……我可以服侍你為你生孩子嗎？》，講述肌膚白嫩嘅美少女早見奈奈從事女僕工作，為咗滿足主人，可以話係費盡心思，除咗照顧起居飲食，仲知道主人熱衷房事，所以天濛光就準備早餐，等主人起身時，就會施展口技，令對方有一個爽快嘅早晨！另外，侍浴、餵食都係奈奈嘅拿手好戲，當主人想曳曳，奈奈會主動配合，甚至樂意打真軍兼中出，咁有咗BB點算呀？冇問題！因為奈奈已經預備好為主人生兒育女！

深喉專家 由M娘實驗室推出嘅《深喉服務可愛女僕》，女主角海野伊倉喺一家女僕風俗店打工，每日要扮演女僕角色，為客人提供體貼服務，並以嬌俏、聽話為賣點，仲識得使出深喉絕技！雖然每次玩深喉，伊倉總係面有難色，但見到客人玩得興奮，就會有滿足感，覺得辛苦一啲都值得！另外，伊倉唔介意同客人玩3P，一邊同客人A激戰，一邊為客人B提供深喉服務，咁盡責嘅員工，抵加人工啦！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：家陣要請個好女傭唔係咁容易，仲要係乜嘢都肯做，更加係難上加難，所以本仙真係好羨慕女僕系列入面嗰班主人！今次介紹嘅3套作品中，本仙最鍾意《百分百不會拒絕的豐臀女僕》，事關女主角與田鈴生得嬌俏又好波，招呼主人嘅態度一流，仲醒目到一個眼神已經知道自己要做啲乜，可以話係聽話女僕嘅最佳人辦！

撰文：賢