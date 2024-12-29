有性趣：AVN投票活動展開

有美國四仔界奧斯卡之稱嘅AVN頒獎禮，之所以喺業界有咁高崇地位，皆因所有獎項得主都係由網民投票選出，而新一屆嘅投票活動又開始喇，四仔迷冇理由唔參與！AVN頒獎禮嘅玩法，向來係先由業界片廠、脫星、成人網紅等自行報名，再經網民投票選出。早前已經公布咗今屆AVN頒獎禮嘅候選名單，全球四仔迷只需登入官方投票網站，再登入帳號後，便能為21個獎項進行投票，而今年投票嘅獎項分別有最佳成人網紅、最佳男女脫星、最佳熟女脫星、最佳成人Coser等，每個帳戶喺每個獎項中可投5票。投票活動由即日開始，直到第42屆AVN頒獎禮舉辦當日，即2025年1月25日中午為止。喺眾多獎項當中，最為矚目嘅莫過於最佳女脫星，有唔少美國四仔評論專家稱，今年最睇好嘅就係24歲嘅Blake Blossom及29歲嘅Kendra Sunderland，前者有對32DD天然巨乳兼青春無敵，後者一對32G天然巨乳更勁之餘，所演作品都係銷量保證。到底最後獎項花落誰家，大家拭目以待喇！