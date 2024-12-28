色日放送：屋企開派對 醉後亂咁咀

臨近年尾，好多人會約埋朋友喺屋企開派對，AV業界資深人士神仙乙都好支持呢個做法，事關喺自己地方，點玩都得，正如日本AV嘅家中派對系列，當中嘅男男女女玩到得意忘形，唔止乘住幾分醉意亂咁同人咀，仲玩埋床上激戰添！

滿足肉望 喺椿鳳院出品嘅《在燒肉聚會上，我們在家裏喝酒玩得很開心》入面，兩位巨乳辣妹濱崎真緒同三田櫻雖然冇錢出街玩，但勝在嗲功厲害，冧到鄰居明仔同德仔出錢，喺屋企搞個燒肉派對。歎完美食飲埋酒，兩位辣妹過足口癮，開始同兩位男鄰居玩國王遊戲，每次有人抽到做國王，就可以發施號令，要求女方主動咀男方，結果你咀吓我，我又咀吓你，搞到4個人都慾火高漲，最後實行上演2對2床上大混戰，為派對畫上興奮句號。

締結良緣 喺DAS！推出嘅《與隱藏巨乳的女孩度過兩日一夜》入面，男主角賢仔喺屋企開派對，仲呼朋喚友一齊參加，當中包括文靜四眼妹美谷朱音。喺派對上，成班朋友玩得好開心，當玩到國王遊戲時，有人居然下令朱音留低喺屋內陪賢仔，其他人就紛紛返歸……賢仔為人鹹濕，又素知朱音唔識得拒絕人，於是膽粗粗要求對方除衫畀自己睇，而朱音又果然照做，仲露出一對飽滿美乳添！眼見朱音咁順得人，賢仔打蛇隨棍上，要同對方錫錫，一錫之下，雙方忍唔住互相愛撫，但最令賢仔感到意外係朱音竟然願意打真軍兼中出，結果呢對男女由天黑砌到天光！

餓女擒郎 由CHIKI CHIKI COMER炮製嘅《我被酒後辣妹圍攻！》，講述中坑達哥係一位老實人，佳節晚上冇人陪，惟有如常咁一個人食晚飯，殊不知喺餐廳內認識到蘭華同岬梓，呢兩位澀谷系辣妹心懷不軌，將達哥當成獵物，不斷施展嗲功，要求請食飯，仲半強迫對方買齊酒水小食返屋企開派對。兩位辣妹將美酒一支又一支飲光，搞到自己醉醺醺兼姣騰騰，仲借勢捉住達哥一齊玩情趣玩具，從而喺對方身上榨取快感！雖然達哥好快被引爆，但兩位辣妹嘅調情技巧高超，於是床上激戰一場接一場。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙好鍾意熱鬧，久唔久會邀請朋友返屋企開派對，但來來去去都係幾條麻甩佬，根本同家中派對系列嘅好玩情況冇得比！3部作品中，本仙最鍾意《在燒肉聚會上，我們在家裏喝酒玩得很開心》，原因係濱崎真緒同三田櫻呢兩位女主角都勁好身材，演出又夠晒放蕩，加埋畫面中有酒有肉，簡直令人睇到飢渴無比！

撰文：賢