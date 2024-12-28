喜雙飛：網紅界雙嬌 波大有腦

愈嚟愈多靚女加入網紅行列，爭客情況嚴重，單靠賣弄性感嚟吸金，當然唔會係長遠之策，今次進行美色大比併嘅兩位選手——Lynnie Marie同Fuengfah Suweeraya，波大之餘，仲曉得食腦，趁人氣強、粉絲多，嘗試搞生意、做老闆，可謂極具事業心，究竟邊一位嘅勝算會高一啲呢？

火辣「美」模 天生有副靚偈，唔識得好好利用，等如同自己過唔去！喺美國加州林肯市出生嘅Lynnie Marie，自細已經好貪靚，唔止自學化妝同美容技巧，高中時仲開設埋網絡社交帳號，分享扮靚心得。中學畢業後，Lynnie Marie順利考獲美容師執照，諗住喺美容界大展拳腳，於是進一步利用社交平台嚟提高知名度。至於有乜嘢方法可以喺短時間內吸引大量網友關注？Lynnie Marie第一時間諗起自己副靚偈，並頻頻將火辣寫真上載到社交網。咁好福利自然多人撐，阿妹漸漸成為美國人眼中炙手可熱嘅性感網紅，就連美容生意都撈得風生水起呢！

Lynnie Marie

出生地：美國加州林肯市

身高：160cm

三圍：32DDD-23-33

冷艷「泰」妹 相對於Lynnie Marie嘅火辣，膚色較白嘅Fuengfah Suweeraya，可以話係靠冷艷氣質嚟吸引男士。呢位來自泰國董里府嘅美女，性格文靜，早年喺泰國蘭實大學修讀文學，所以一身文青氣質並非扮出嚟！與此同時，阿妹自細恨做模特兒，讀大學期間已殺入模界，以時裝模特兒身份拍攝多輯寫真同平面廣告，人氣亦隨之上升。近年Fuengfah Suweeraya愈嚟愈敢於挑戰性感造型，唔止身上布料少咗，甫士亦誘惑咗，成功令社交帳號嘅粉絲數字不斷飆升，繼而躋身網紅行列，甚至開設埋網紅事務所呢！

Fuengfah Suweeraya

出生地：泰國董里府

身高：165cm

三圍：34DD-23-34

第1回合：鬥頭腦 兩位網紅非但唔係「波大冇腦」，仲好識得做生意！Lynnie Marie唔止用自己做生招牌經營美容店，更利用自己嘅名氣開設咖啡店！Fuengfah Suweeraya嘅商業頭腦都唔差，早前開設網紅事務所，自己做老闆，仲撈埋旅遊達人呢份工，實行從多方面吸金。

第2回合：鬥身材 雖然Lynnie Marie嘅上圍只係32吋，但Cup數有3個D，兩團肉球有幾凸出，可想而知，加埋佢勤力健身，條腰夠晒幼，籮柚又勁結實！至於Fuengfah Suweeraya嘅上圍達34吋，但Cup數得兩個D，拉上補下，激凸程度同Lynnie Marie嗰對波唔係差太遠，而且長腿、美股一樣有，要分出勝負似乎有點難度！

第3回合：鬥人氣 身為網絡紅人，兩位嬌娃都稱得上係萬人迷，其中Lynnie Marie嘅X帳號有近9萬粉絲，IG更有近140萬粉絲！相對而言，Fuengfah Suweeraya嘅臉書約有6萬個追蹤者，IG則有近19萬粉絲，數字上似乎同前者冇得比，但畢竟出道時間較短，日後絕對有機會拉近距離。

Report：Lynnie Marie勝 識得利用自己嘅美貌同身材，喺網絡上吸納支持者，又點會係「波大冇腦」呢？Lynnie Marie同Fuengfah Suweeraya嘅情況就有辦你睇，當然對於一眾男士嚟講，佢哋有冇腦並唔重要，有冇性感靚相睇先係重點！至於今次比併嘅結果好接近，Lynnie Marie以粉絲數量較多勝出，唔知你又鍾意邊個多啲？

撰文：魂