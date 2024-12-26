色日放送：巧遇邪骨師 按到冧滋滋

咪以為男人先鍾意揼邪骨，據AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV有所謂整體師系列，當中嘅男技師所提供嘅服務同邪骨冇咩分別，女顧客只要一落疊，無不被挑起情慾神經，面露冧滋滋表情，繼而忘我地享受床上肉搏嘅快感。

因利成便 由片廠NAGIRA炮製嘅《在丈夫看不見之下尖叫》，講述丹羽堇結婚多年依然未能生育，老公見佢咁苦惱，四出訪尋治療不育之法，後來知道鄰居德叔係一位整體師，對治療不育有研究，於是請求幫忙，而德叔見呢位人妻咁好波，第一時間答應！德叔先為丹羽堇按摩一輪，令其身心放鬆，再用手指刺激對方身上嘅敏感位置。由於德叔指技厲害，好快令丹羽堇感到骨騷肉軟兼潮吹，仲反客為主，要求德叔以唔同體位進攻！就係咁，丹羽堇背住老公同德叔發生不倫關係，仲以治療需要反覆進行為藉口，經常走去搵德叔曳曳。

手藝非凡 於E-BODY推出嘅《沉迷於快感的身體》當中，七瀨愛麗絲係一位游泳選手，因日夜操練，搞到肌肉同筋骨都出現問題，惟有向整體師求助，而對方嘅手藝非凡，一雙巧手唔止令愛麗絲疲勞盡消，仲感受到快感衝擊。原來呢位整體師見到身材絕佳嘅愛麗絲秀色可餐，雙手不斷刺激其敏感位置，搞到對方慾火愈嚟愈旺盛，仲忍唔住開聲要求更多快感……整體師見時機成熟，開始手口並用，對愛麗絲發動更猛烈嘅挑逗，仲除埋條褲，長驅直進！由於快感太強烈，令愛麗絲不能自拔，日後無論疲勞與否，一樣會搵整體師解決慾火。

自投羅網 喺FITCH出品嘅《巨乳人妻被整體師弄到多次高潮》入面，女主角北野未奈因為搬重物，唔小心整親條腰，喺老公陪同下去咗一間清一色由男士擔任整體師嘅按摩院接受治療。經過一輪治理，未奈嘅腰痛有所好轉，所以之後繼續幫襯……之不過整體師見未奈生得靚女又大波，雙手開始唔規矩，不斷刺激佢身上多個催情穴位，搞到未奈慾火飆升，更要求整體師幫手洩慾！整體師提供嘅貼身服務令未奈念念不忘，幫襯次數愈嚟愈密，而整體師亦愈嚟愈大膽，唔止出動各種情趣玩具，仲叫埋其他整體師加入戰團添！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：日本AV男優嘅床上功夫有幾厲害，整體師系列可見一斑，每次出場總係搞到女優死去活來，值得男士們好好學習。今次介紹嘅3套作品中，本仙最鍾意《巨乳人妻被整體師弄到多次高潮》，原因係女主角北野未奈夠晒大波，床上反應超強烈，喺整體師刺激下，輕易爆發潮吹！另外，未奈有幾場床戰喺老公身邊上演，兩夫婦只係一塊布簾之隔，嗰種偷食又怕被發現嘅心情，實在太刺激！

撰文：賢