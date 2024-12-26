今夜一丁：Romi Rain 脫界天后唔怕裸

脫星唔係人人做得到，就算夠膽喺鏡頭前裸露，要喺眾目睽睽下同陌生人曳曳，呢個心理關口都唔易過，但有啲人天生啱食呢行飯，脫界天后Romi Rain就係最佳人辦！

舞孃出身 信不信由你，唔少脫星初次演床戲都要經過一番心理輔導，但來自美國波士頓嘅意大利裔女星Romi Rain就話，莫講話喺鏡頭前剝衫，就算曳曳都視作平常，理由係加入四仔界之前，已經唔係黃毛丫頭，早就習慣喺人前剝光豬！

話說Romi Rain自細已經無心向學，高中畢業後，立即投身社會，並獨自搬到洛杉磯生活，起初喺一間牛扒店做侍應，冇幾耐就決定轉行，靠跳脫衣舞搵食。阿妹話自己舞藝一般，幸好有一對激凸車頭燈，加埋性格調皮，好快搵到一批熟客，當中有唔少成人業界從業員。透過呢啲人脈關係，Romi Rain經常喺脫界活動中出現，仲會耐唔耐為成人雜誌同網站拍攝全裸寫真。

努力搵銀 正因為Romi Rain做過脫衣舞娘，要全裸面對鏡頭，一啲難度都冇，有時仲會露出調皮一面，因而獲得攝影師同網民讚賞，更吸引到Brazzers、Reality Kings等著名四仔片廠嘅注意。喺豐厚片酬嘅驅使下，Romi Rain決定放手一博，為Brazzers演出處女作《Kiss My Ass Tat》。呢次演出唔止大獲好評，銷量仲創出佳績，於是Romi Rain不斷收到片約，先後參演咗多套人氣作品，仲順利喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳新進脫星添！

對Romi Rain嚟講，攞獎固然高興，但最重要係賺到人生第一桶金，事關身為家中獨女，改善屋企環境嘅重擔正正落喺佢身上。由於Romi Rain咁生性，當佢告知媽媽自己為搵錢走上脫星之路，非但冇被責難，仲得到支持，亦因為咁，令佢再無後顧之憂，表現愈來愈掂，仲喺2018年嘅XBIZ頒獎禮上獲得年度最佳脫星殊榮。

Profile

出生地：美國波士頓

身高：165cm

三圍：34DD-24-34

社交網站

Romi Rain之所以喺脫界撈得咁成功，除咗靠一對34DD巨乳，仲因為演出投入、床技出色！想感受一下呢位脫界天后嘅魅力？登入其社交網，大把正嘢任你睇！

撰文：魂