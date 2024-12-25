歡樂性講堂：關鍵時刻 打嗝暫停

Q：我今年三十多歲，在半年前遇上意外傷及腰部，長期靠針藥和口服藥物止痛，可是卻出現不停打嗝的症狀。後來覆診時醫生說這有機會是藥物的副作用，以及我沒有忍口飲太多汽水而引起。近日腰患好轉，開始和妻子恢復次數較為頻密的親熱，因我們都想趕快要孩子，奇怪的是我發現在亢奮甚至是射精時打嗝必定會停，不過放鬆後又再打嗝，想知為甚麼會這樣呢？王先生

A：此問題屬性學冷知識，但答案並不複雜。打嗝是由迷走神經所引起的人體反射行為，通常與食道和胃部的刺激有關，當身體受到某些因素影響，譬如進食過急、飲用碳酸飲料、心情緊張、受到類固醇刺激神經系統等，均容易產生打嗝和使其頻率持續增加。而跟伴侶進行親熱期間，男士進入關鍵時刻，如性亢奮或性高潮時，交感神經便會激活起來，產生抑制迷走神經的作用，個人的高漲情緒亦會進一步壓抑迷走神經，結果是由迷走神經刺激所引起的打嗝反射狀態，會因着交感神經興奮而受抑制，暫時停止下來。由此可見，以神經抑制神經，它們其實屬於相當自然的生理反應。若然打嗝是因進食過急而引發，在親熱後打嗝通常可以完全停止。另一情況，若然男士是受着藥物副作用干擾而打嗝，由於藥力依然持續，交感神經在親熱過後一旦放緩，打嗝便會再度重來。閣下惟有忍耐，直到腰患痊愈，不需再服用藥物，打嗝困擾自會終止。日常習慣方面，除了暫停飲汽水，閣下可嘗試多進行深呼吸或屏息呼吸以調整呼吸模式、注意進食和吞嚥速度、適度轉換身體姿勢以改變身體內部壓力和神經刺激等，以這些方法減少打嗝。如於停止使用止痛藥物後，打嗝問題持續，閣下便需要考慮向腸胃科求診。