洋媚女子：T-Back誘惑 盡在不言中

索女突然露出T-Back，男士忍唔住望多兩眼都好正常，但有冇諗過呢個看似不經意嘅動作，可能係一次性暗示？睇埋以下一班男士嘅遭遇，你就會知道露T-Back係萬試萬靈嘅色誘招數！

友情變質 男女之間有冇純友誼？四仔片廠就絕對唔信呢一套！由Blacks on Blondes出品嘅《Interracial Anal Love #21》就有辦你睇。搵嚟Marilyn Johnson、Riley Reid、Maddy May等靚股脫星演出，佢哋一直對同居男閨密有非分之想，事關喺某日發現對方胯下暗藏驚人兵器，但明明係好朋友，實在好難開口表明心迹，於是詐詐諦喺對方面前露出T-Back，神兵男見到，立即心領神會，火速發展超友誼關係，仲要玩到床塌地板凹添！

宅女心事 話明係宅女，平時冇乜社交，往往有顆寂寞的心，對性事心思思亦變得合情合理，自然成為四仔片廠大做文章嘅對象，由Cherry Pop製作嘅《Insatiable Cuties》就係最佳例子。影片搵嚟Abby Cross、Alexis Crystal、Judy Jolie等脫星化身宅女，由於天生係「I」人，即使受性飢渴煎熬，依然唔敢主動溝仔，惟有借助露T-Back嚟打破悶局！究竟呢一招Work唔Work？作為一套四仔，答案顯而易見，而且中招嘅男士無不獸性大發，床上戰況激烈，相信四仔迷一定會感到滿意。

好色人妻 寂寞人妻有咩方法解悶？由Nubile Films炮製嘅新作《Bratty MILFs #4》，講述由Aiden Ashley、Piper Press、Quinn Waters等人氣熟女脫星飾演嘅人妻，平時冇乜性生活，為咗滿足慾望，只能靠睇四仔嚟發洩……某日，喺高潮過後，驚覺自娛過程被男鄰居見到，心諗偷食嘅時機終於出現，於是特登喺對方面前露出T-Back，渾圓嘅美股成功發揮威力，將對方引到床上，並進行激烈嘅肉體互動，正當潮水噴發一刻，先發現一切都係夢境！有趣嘅劇情，加埋火辣嘅床戲，四仔迷千祈咪錯過！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：唔理有意定無意，露出T-Back內褲，畫面確係幾養眼，難怪成班男脫星都把持唔住！今次介紹嘅3套作品，可謂各有特色，其中《Insatiable Cuties》以美股索女孭飛，《Bratty MILFs #4》則以熟女魅力作招徠，但小弟最鍾意《Interracial Anal Love #21》，皆因導演用上大量主觀角度拍攝，視覺效果一流。

撰文：魂