有性趣：兩界別合作有「錢」途？

唔少網紅透過OnlyFans、Fansly等會員制平台自製成人影片搵銀，被視為成人網站及四仔片廠嘅最大競爭對手。不過對手又未必不能成為夥伴，早前美國成人網站Red Bottom Productions便宣布跟幾位人氣BBW成人女網紅合作，推出名為「Red's BBW Hotties」嘅新網站，畀鍾愛呢類大碼女網紅嘅男士盡情欣賞心水色情影片。BBW係Big Beauty Woman嘅簡稱，顧名思義，佢哋擁有豐乳肥臀及粗腰嘅肉感身材，喺美國有好多捧場客。據Red Bottom Productions發言人稱，首批合作嘅有38G嘅Alexa Grey、46DDD嘅Ruby Sinclaire以及44D嘅Julie Ginger等多位人氣BBW成人女網紅，今次佢哋嘅演出官能刺激度會比喺平台自製嘅作品更勁，內容亦更加豐富。美國四仔業界視呢次合作係傳統成人產業跟網紅界嘅最佳示範，揭示未來兩者有更多合作空間。