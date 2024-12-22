今夜一丁：蒼猫伊奈 次世代下乳偶像

女生為咗吸引異性眼球，通常會從衣着打扮方面入手，着得少布一啲，騷吓身材，特別係心口有料到，更加會好好利用，除咗晒吓事業線，亦有人鍾意玩下乳誘惑，以Coser身份殺入日本寫真界嘅蒼猫伊奈，就最叻靠呢招博出位！

E奶可人兒 好多男人都有「求真」精神，唔多鍾意打假波嘅女優，所以喺日本寫真界活躍多年嘅山崎真實，能夠登上天后寶座絕非偶然，事關佢嘅美貌同身材都冇經過後天加工，同佢個名一樣咁真實！至於今日為大家介紹嘅蒼猫伊奈，亦係人如其名，形象好似貓咪咁可愛！

喺社交網有超過9萬名追隨者嘅伊奈，面圓圓，眼大大，氣質清純，笑容又甜美，確係好得人鍾意。身材方面，伊奈條纖腰好似貓貓咁柔軟，擺甫士嗰陣異常誘人，加埋胸前有對天然飽滿嘅E Cup美乳，屁股又好有肉地，仲有一身白裏透紅嘅極品美肌，難怪每次出席攝影會都成為龍友爭相拍攝嘅對象。

吸睛有法 蒼猫伊奈喺2020年開始以藝名INA玩Cosplay，經常出席大大小小嘅動漫活動同攝影會，累積一定名氣，之後獲來自寫真界嘅星探賞識，於是改用現時藝名出道。

身為一位見過世面嘅Coser，伊奈明白要喺芸芸寫真女優中突圍而出，必須令觀眾對自己有個深刻印象，而最直接嘅方法就係將自己最正一面騷畀大家睇，所以佢成日會着上細碼比堅尼出鏡，露出一對E奶嘅下半部分，令敏感部位若隱若現，呢種差啲走光嘅玩法果然奏效，令佢獲得次世代下乳偶像嘅稱號！除咗拍寫真，伊奈喺早前做埋網紅，喺自己嘅視頻平台上載寫真演出花絮，又會分享影相技巧，仲會帶大家去唔同地方享受美食呢！

Profile

出生地：日本

身高：5呎3吋

三圍：34E-24-33

社交網站

拍寫真、做網紅之餘，家陣蒼猫伊奈依然會以Coser身份四圍演出，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

撰文：賢