色日放送：豪放洗車妹 濕身誘惑

洗車呢啲粗重工夫，好多時都係麻甩佬或工人姐姐負責，突然有靚女肯出手，仲要唔介意整濕個身，擺明有景轟，唔信？有片為證，睇片前記得預備紙巾啊！

火辣鄰居 靚偈索女本來已經夠吸睛，洗車過程擒高踎低，頻頻走光，仲要搞到成身濕晒，男人見到點會唔硬晒軚？由Elegant Angel炮製嘅《Car Wash Girls #4》，就將呢個香艷畫面呈現喺大家眼前！影片由Pat Myne執導，故事講述Morgan Lee、Anikka Albrite、Megan Rain等辣妹變咗洗車妹，令男鄰居嘅下半身長期處於作戰狀態……某日呢班索女忍唔住上前搭訕，成功引誘對方打場友誼波，事後男鄰居發現自己中咗計，事關正常人點可能日日洗車，仲要鋪鋪搞到濕身兼飛釘，色誘意圖實在太明顯！

光豬闊太 話明係闊太，洗車又使乜親力親為？想知背後有咩詭計？千祈咪錯過由片廠Private出品嘅四仔《The Heiress》。影片由Xavi Rocka執導，脫星陣容包括Angelika Grays、Geisha Kyd、Marie Berger同Tory Sweety，選角上好有心思，既有熟女，又有癡女，仲有埋青春玉女添！故事講述呢班闊太，經常喺豪宅門外洗車，洗得性起時，仲會剝光豬！原來佢哋睇中咗小鮮肉花王，但又唔知點樣開口，索性玩色誘，誓要令對方嘅下半身有反應，為雙方嘅床上互動製造機會。

冤家聚頭 同鄰居為洗車問題鬧交，有咩解決辦法？所謂「冤家宜解不宜結」，大家坦蕩蕩咁交流一下，或者有意外收穫，講緊嘅係四仔《Work Me Harder #4》嘅劇情。影片由Reality Kings推出，搵嚟Mona Azar、Jenna Starr、Roxie Sinner等多位巨乳脫星參演，故事講述佢哋喺洗車期間，因為爭水喉、噴濕鄰車等問題，同鄰車嘅型男車主發生爭執。事隔幾日，冤家再次碰頭，本嚟火藥味勁濃，但因為一件事，雙方冰釋前嫌，仲忍唔住就地車震添！點解會咁？就等大家自己睇喇！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：索女濕身洗車係四仔常見題材，而今次介紹嘅3套作品可謂各有特色，筆者最鍾意《Work Me Harder #4》，一來故事發展相當戲劇性，二來成班脫星都係胸前偉大，玩車震嗰陣，乳搖畫面實在太震撼！

撰文：魂