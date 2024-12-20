有性趣：戀物癖成人網紅冒起

會員制平台嘅出現，不但為成人網紅帶嚟搵食空間，佢哋所創作嘅色情內容更成為成人業界嘅指標。最近成人市場研究公司SWR Data便發表最新調查數據，發現成人網紅嘅內容趨向「癖好型」發展，即係愉虐癖及戀物癖呢兩大範疇。

SWR Data早前搵來425名成人網紅進行調查，其中有超過8成受訪者係來自美國、加拿大及英國，結果發現自2022年以嚟，主打「癖好型」內容嘅成人網紅增加咗70%，其中以Clips4Sale、iWantClips、LoyalFans、NiteFlirt等平台嘅增幅最高，反而從事成人直播嘅網紅卻下降15%。

此外，調查亦發現成人網紅業近年喺整體數量上呈下降趨勢，而SWR Data聯合創始人MelRose Michaels認為呢個係正常情況，皆因成人網紅業現時已呈飽和及汰弱留強嘅狀態。SWR Data更稱將發表關於成人網紅過去一年收入趨勢等資料，更會為成人網紅所使用嘅平台進行排名，令業界更能掌握業界現狀及未來趨勢。