色日放送：絕色女騎士床戰無敵手

女方想喺床戰中扮演主導角色，騎乘位係最佳選擇，AV業界資深人士神仙乙亦好認同呢一點，尤其係睇過以下一班絕色女騎士嘅功架，你就會明白只要騎功出色，身經百戰嘅男優都會精關失守！

重振雄風 由癡女天堂推出嘅《無限中出肉體關係》，講述雄仔身子孱弱，成日冇厘神氣，細佬仲硬唔起嚟，可以話係正宗頹男，幸好識到性格豪放又樂於助人嘅J奶索女JULIA，總算見到重振雄風嘅曙光！為咗幫助雄仔，JULIA預備各種外敷內服嘅催情之物，配合心口對J奶同埋超卓嘅調情技巧，即刻令雄仔由頹男變成猛虎！JULIA見雄仔變到咁勁，慾火急升，隨即擒住雄仔，以騎乘位瘋狂榨取快感，任由對方中出完一次又一次！

靚姐爭寵 片廠PREMIUM出品嘅《被9頭身修長姐姐美腿抱住》，講述阿明同女友玲子拍咗拖一段日子，決定試吓同居滋味，但勢估唔到，當阿明一入玲子屋企，就被對方嘅姐姐星宮一花迷住。呢位靚姐唔止相貌綺麗迷人，身材更加係正到痹，一雙修長美腿簡直係人間極品，睇到阿明硬晒軚……好彩，一花天生淫蕩，由細到大都鍾意同妹妹爭寵爭嘢玩，見到阿明有幾分俊朗，自然唔會放過對方啦！一見玲子擰轉背，就出手勾引阿明，狂騷誘人美腿，結果阿明被一花嘅騎功折服，將女友忘記得一乾二淨。

一試着迷 喺Ideapocket炮製嘅《令人驚嘆的杭打騎乘位》入面，小美見父母去咗旅行要成個星期先返，於是邀請男友德仔返屋企同居幾日，諗住初嘗禁果，好色嘅德仔亦一口應承。兩人喺食晚飯嗰陣，飲咗幾杯，本來諗住放鬆一下心情，殊不知小美不勝酒力，話咁快瞓着咗，搞到德仔勁無癮，咁啱小美家姐喺呢個時候返屋企，見德仔個樣咁無奈，竟然話可以為細妹代勞！呢位家姐正正係大波又大籮嘅長濱蜜璃，德仔呢次發達喇，事關蜜璃有做開運動，雙腿有力，屁股又富彈性，一施展騎乘功夫，令德仔爽到飛起，一次唔夠喉又再嚟一次，結果成晚足足砌咗7次咁多！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：好多AV女優都係騎乘高手，正如今次出場嘅3位女主角，有身材又有技巧。喺3套作品中，本仙最鍾意《被9頭身修長姐姐美腿抱住》，事關女主角星宮一花唔止有明星相，仲有一副模特兒身材，表演騎功時，動作靈活，睇住佢喺男優身上快速上落同扭磨，已經係一大享受，配合埋嬌嗲嘅呻吟聲，銷魂到極點！

撰文：賢