今夜一丁：福井梨莉華 清新大奶妹

日本寫真界有好多女優都希望踩入電視圈，爭取多啲曝光率，繼而向演員之路進發。另一邊廂，唔少活躍於電視圈嘅女藝人對於拍寫真心思思，希望為自己吸納多啲人氣，大波妹福井梨莉華就屬於後者。

氣質迷人 近年有唔少上圍脹卜卜嘅甜美女生殺入日本寫真界，更形成一股新勢力，頻頻搶佔雜誌封面位置，當中又以菊地姬奈、大原優乃同寺本莉緒最具代表性，前途一片光明！至於今日為大家介紹嘅福井梨莉華，雖然係剛剛出道，但實力同人氣一啲都唔弱，絕對有條件同呢班大波妹爭一日之長短！

今年19歲嘅梨莉華，面圓圓，眼大大，氣質清純，笑容甜美，好有陽光氣息，令人有如沐春風嘅感覺！身材方面，阿妹有啲肉地，心口嗰對H Cup大肉彈飽滿又挺身，而且質感天然，加埋肌膚鮮嫩白滑，相當吸睛，若然條腰再幼一啲就更加正！

雙線發展 福井梨莉華出身於岐阜縣，早年搬到東京生活，成功通過電視台面試，參演劇集《高校生日記》，之後又喺古裝劇《大市不可思議》中亮相，藝員之路算係一帆風順。今年阿妹決定進軍寫真界，以性感水着示人，激凸嘅身材亦得以曝光，令唔少電視觀眾大感驚訝！查實阿妹一開始冇諗過着咁少衫出鏡，但見到家陣已貴為新一代青春偶像嘅今田美櫻都拍過水着寫真，心諗冇理由局限自己嘅演出風格，估唔到坊間嘅反應咁好，亦令佢更有決心要喺寫真界創一番佳績。

家陣梨莉華每個星期都會去健身室做3次普拉堤運動，希望令身材變更弗，又會以人氣寫真妹大原優乃作為參考對象，改善自己嘅演出，呢份精益求精嘅態度，實在好抵讚！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎2吋

三圍：36H-24-35

社交網站 福井梨莉華決心作雙線發展，未來日子肯定有排忙，登入其社交網，就會知道佢嘅最新消息，仲會搵到唔少靚相添！

撰文：賢