睇片學英文：青葱歲月 零舍多遐想

《The New Behind the Green Door》重塑經典

電影人翻拍經典嘅例子多不勝數,原來四仔界都會咁做,其中由Vivid Video喺2013年推出嘅《The New Behind the Green Door》,就係以1972年上映嘅經典成人電影《Behind the Green Door》為藍本。呢套舊作被喻為美國成人電影史上3大經典之一,片廠為咗呢個重拍計劃,不惜花巨資搵嚟殿堂級導演Paul Thomas執導,仲請咗Penny Pax、Brooklyn Lee、Mia Lelani等屢獲殊榮嘅脫界天后參演。雖然係翻拍之作,但劇情上加入新元素,又喺三藩市街頭取景,務求打造出電影級水準,難怪呢套作品喺多個四仔頒獎禮上獲得提名啦!