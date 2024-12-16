色日放送：兼職遇熟人 賣肉求脫身

唔少人洗腳唔抹腳，靠正職份人工根本唔夠使，惟有靠兼職幫補一下。AV業界資深人士神仙乙表示，有唔少AV作品都以秘撈為題材，片中女主角表面上正正經經，卻喺暗地裏經營副業，但好衰唔衰被熟人撞破，只好出賣色相求甩身。

愛上大叔 喺S1推出嘅《被討厭的上司發現經營副業》入面，女主角中心森森奈屬於低薪OL，為咗賺多兩個錢，喺朋友介紹下，去咗一家按摩店做技師，但服務內容頂盡都係幫客人玩吓手作仔。某個晚上，森森奈如常入房侍客，對方竟然係自己一直討厭嘅猥褻上司德叔……見到同公司嘅貌美OL秘撈，德叔起初都有啲錯愕，但好快已喜形於色，享受完森森奈嘅按摩手藝後，隨即反客為主，將對方按喺床上，實行嚟個霸王硬上弓。雖然森森奈覺得有少少委屈，但係德叔嘅調情功夫上乘，雄風又強勁，內心漸漸被融化，仲愛上同呢位大叔瘋狂激戰添！

玩謝同事 由Ideapocket出品嘅《會計部門的辦公室女郎真面目》當中，打工仔阿文被會計部同事明里紬嘅清秀氣質所迷倒，奈何女方為人嚴肅又鍾意留難其他人，令阿文覺得勁無癮。某日，阿文見悶悶哋，諗住隨機電召一位風俗孃上酒店開心吓，殊不知應召女郎竟然係明里紬，原來佢一直瞞住公司秘撈，呢鋪肉隨砧板上，惟有聽晒阿文吩咐，做足全套服務！事後，阿文仲頻頻利用明里紬跑私鐘呢個秘密，威脅女方陪佢留喺公司加班兼獻身。

細心侍浴 由Madonna炮製嘅《部下之副業》，講述任職高層佐佐木因為公司要進行改革而大為苦惱，加上同老婆嘅關係愈來愈差，可謂煩上加煩，於是去到同事介紹嘅陪浴店，諗住釋放一下壓力。當佐佐木入到房間，陪浴孃隨即殺到，赫然發現對方係平時返工打扮得完全唔起眼嘅女下屬希島愛里！原來愛里秘撈唔係純粹為錢，聽見佐佐木吐完一輪苦水，決定細心侍浴，仲打埋真軍，任由對方中出收場，令抑壓嘅情緒得到一絲快慰。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：家陣搵食艱難，好多人為咗維持生計，同時打幾份工，今日為大家介紹嘅副業系列，多少反映呢個現實。喺3部作品中，本仙最鍾意《會計部門的辦公室女郎真面目》，事關女主角明里紬演技一流，化身嚴肅OL時夠晒乞人憎，但化身應召女郎後又變得異常風騷，加上有多場辦公室鬼混場面，實在太刺激！

撰文：賢