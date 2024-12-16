有性趣：脫星鹹網 雙贏合作

早喺2011年出道嘅Ashlynn Taylor，演得係咪出色就見仁見智，只知夢想開設四仔製作公司嘅佢，早前終於圓夢成立四仔製作公司TMFetish專拍戀物題材，並先後搵嚟Nika Venom等多位新進美腿脫星演出。雄心壯志嘅佢，及後又開設跟自己藝名同名製作室，主打跟新進及天后級脫星合作，其中就有天后級脫星Charlee Chase，此番合作更成為美國四仔迷嘅話題。憑住精良嘅製作，加上作為老闆娘嘅Ashlynn Taylor瞓身演出，獲得極佳口碑。不過有口碑之餘，亦要有利潤至得，最近Ashlynn Taylor便跟著名四仔影片網購平台Adult Empire合作，每逢推出新作都會第一時間喺平台上發售，實行齊齊搵真銀！而美國嘅四仔評論員亦睇好呢次合作，認為係一個雙贏嘅決定。