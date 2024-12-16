今夜一丁：Emma Louise 萌系網紅勁火辣

身上散發出輕熟韻味嘅甜姐兒，固然有市場，但喺好多男士心目中，有一張可愛童顏嘅(口靚)妹仔，吸引力更大，若然加埋一副玲瓏浮凸嘅好身材，分分鐘可以成為下一位Emma Louise，喺網紅界發熱發亮！

舞姿誘人 每個人嘅審美標準都唔同，但可以肯定一點，個樣生得甜美可愛嘅女性，通常比較容易贏得男士歡心，來自澳洲珀斯嘅青春尤物Emma Louise就有辦你睇！

早喺中學時期已開始經營社交帳號嘅Emma，五官標致，有一頭迷人金髮，紮起孖辮時，成個嬌俏學生妹咁款，萌味十足，加埋平時衣着勁豪放，令心口一對D奶呼之欲出，拍跳舞片嗰陣又意態撩人，所以得到大量網民支持。問到阿妹點解咁鍾意喺鏡頭前跳舞，佢就話自己嘅性格一向好動，讀書時係一名體操運動員，又參加過啦啦隊，每次聽到強勁節奏都會不自覺咁郁身郁勢，表演欲非常高。

放手一博 憑住迷人嘅舞姿，Emma Louise喺網絡上累積咗一定人氣，呢份滿足感更令佢下定決心，全力發展網紅事業，不斷拍寫真，向網友派福利，演出風格亦由起初以賣萌為主，漸漸轉行性感路線。由於衣着愈嚟愈少布，阿妹嗰副有料身材所獲得嘅關注度亦愈嚟愈高，再加上心口一對車頭燈持續升Cup，終於迎來事業上另一次突破！

據Emma憶述，當時有男士雜誌邀請佢拍攝一輯大尺度寫真，由於本身唔介意性感，又覺得有人欣賞自己係好事，於是一口答應，結果呢輯寫真引起唔少回響，亦令佢成為炙手可熱嘅模特兒新星！眼見人氣急升，Emma決定放手一博，乘勢推出OnlyFans帳號，挑戰性感極限，希望得到更多網友支持，全力吸金！照咁睇嚟，Emma Louise係醒目女一名，「錢」途真係無可限量！

Profile 出生地：澳洲珀斯

身高：155cm

三圍：34D-23-34

社交網站 賣萌又得，性感亦得，Emma Louise確係迷倒唔少網友，佢仲話遲吓年紀大啲會以輕熟造型示人，相信又會畀到大家唔同嘅感覺。

撰文：魂