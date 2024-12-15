今夜一丁：三田悠貴 天然Big爆變幻球

有冇發現唔少女藝人對波時大時細，變幻莫測，背後用咗乜嘢花招毋須深究，最緊要好睇就得！喺日本寫真界都有一位女優靠心口對「變幻球」嚟搶Fo，佢就係近日人氣高企嘅三田悠貴！

親切無邪 絕大部分寫真迷喺鎖定自己嘅支持對象嗰陣，除咗睇樣、睇身材，仲會睇埋演出風格啱唔啱自己口味，所以樣貌甜美、形象健康、身材豐滿又肯露嘅女優，零舍多人鍾意，想當年，相澤仁美就係憑住一張正統派偶像面孔同健美身形而上位。家陣又有冇女優具資格繼承呢位前輩嘅地位？今日為大家介紹嘅三田悠貴，絕對有力成為候選人之一。

現年26歲嘅悠貴，樣貌娟秀無邪氣，就好似一位鄰家大姐姐，予人親切感同安全感。身材方面，悠貴有啲肉地，望落豐滿得嚟唔算肥，最吸睛嘅部位莫過於心口對36G大肉彈，飽滿有彈性，明顯係天然靚波，若然條腰再修一修，相信呢對車頭燈會顯得更加激凸！

雙喜臨門 三田悠貴來自岐阜縣，大學畢業後加入美容師行列，做咗大約兩年多啲，漸漸覺得呢份工太刻板，加上身邊不斷有人盛讚自己嘅美貌同身材，心諗不如轉行博一鋪，於是決定走去拍寫真。自從喺上年正式出道，悠貴嗰對天然G奶得到各方好評，除咗被形容為「逼力滿分」之外，仲因為每次換上唔同裝扮、擺出唔同甫士時，呢對靚波都會順其自然咁變形，於是獲得「變幻自在之美巨乳」呢個稱號！

最近悠貴可謂雙喜臨門，繼推出首本寫真集之後，又推出首隻寫真碟，可以話係氣勢如虹。順帶一提，悠貴平時好鍾意揸住爸爸嗰架輕型貨車四圍去，因而獲電視台睇中，邀約參與旅遊節目，揸車帶觀眾四圍探索景點，睇嚟除咗喺寫真界發展如意，阿妹仲有機會喺演藝界大展拳腳呢！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-25-35

社交網站

三田悠貴近期加大力度喺寫真界發展，登入其社交網，就可以第一時間知道佢嘅最新消息，仲會搵到唔少靚相添！

撰文：賢