色日放送：妙手摸一摸 冷感也着火

好多人都話同伴侶相處耐咗，漸漸失去性趣，AV業界資深人士神仙乙就指出，唔識得調情之道係問題癥結，不妨參考日本AV界嘅按摩施術系列，當中嘅技師手法溫柔，就算女客人係性冷感都會被撩起慾火，主動求歡！

極度陶醉 喺MAXING出品嘅《F奶美女沉迷於高潮精油按摩》入面，女主角森澤加奈生得靚女又好波，但性格高傲，冇男仔敢埋身，所以平時完全得唔到性生活嘅滋潤。某日，加奈去到一家精油按摩店幫襯，男技師阿明對呢位客人一見鍾情，於是施展渾身解數，務求令對方嘅身心完全放鬆，之後再巧施調情手藝，不斷按摩其敏感位置……經過一番刺激，加奈嘅慾火瞬間飆升，仲開口要求更多快感，阿明見有機可乘，當然唔客氣，除咗施展高超指技，仲挺起長槍瘋狂抽送，令對方高潮迭起，極度陶醉，而阿明亦成功留住呢位美女客人嘅心。

連番刺激 由S1推出嘅《五条戀式胸夾美容院》，擁有一對重量級J奶嘅五条戀係美容院嘅技師，最樂意接男客，除咗提供舒服到震嘅按摩服務，仲會加插胸夾環節，盡情利用心口兩團肉球夾到客人一洩如注，幫對方排解鬱悶心情！經過五条戀一夾再夾，好多客人腳仔都軟埋，但呢位技師明白到要令客人得到滿足，需要令對方覺得自己嘅性能力勁過人，於是佢會繼續刺激客人嘅敏感部位，再施展騎乘絕技，實行要將對方最後一滴精力都榨取埋出嚟先肯罷休。

秘密互動 由FALENO炮製嘅《被美腿夾住的男士美容店》，講述城中有一間男士美容店好受歡迎，原因係店內有一位紅牌技師叫森綾香，唔止按摩手藝超卓，仲識得一招名為「美人魚」嘅絕技，能夠令男士疲勞盡消兼重振雄風！首先，綾香會用一雙美腿夾住客人，配合按摩精油又搓又磨，之後再用手替對方出火！假如客人係綾香鍾意嘅男士類型，服務會更加貼身，即使美容店明文規定唔准喺店內曳曳，佢都會靜靜雞同客人喺按摩床上瘋狂互動。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙都係一名骨精，好鍾意享受按摩服務，所以間中會睇吓按摩施術系列止吓渴！3部作品中，本仙最鍾意《被美腿夾住的男士美容店》，事關女主角森綾香唔止身材正，同客人交歡嗰陣又拗晒腰，姿態極之優美！另外，綾香嘅按摩手藝都非常熟練，好明顯有用心練習，值得一讚。

撰文：賢