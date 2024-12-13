今夜一丁：芹澤麻里奈美腿傳道師

品評女性嘅身材，唔少男士都會將目光聚焦喺胸前一對肉球，但其實下半身嘅吸引力一啲都唔可以輕視，好似今日為大家介紹嘅寫真女優芹澤麻里奈，就擁有一對極具透明感嘅逆天長腿，足以令人雙眼發光！

白嫩貓女 喺日本寫真界有唔少女優嘅樣貌生得好似小動物咁可愛，當中有所謂貓目美少女，即係雙眼帶有貓咪嘅靈氣，代表人物包括人稱「I級貓娘」嘅青山光、和地司同埋芹澤麻里奈。

今年28歲嘅麻里奈，面珠帶幾分圓潤，雙眼精靈，笑起上嚟同可愛嘅貓貓好相似，所以深得唔少觀眾嘅歡心！身材方面，阿妹嘅上圍同坐圍都好豐滿，仲擁有一雙粗幼長度適中嘅誘人美腿，加埋本身肌膚白滑，極具透明感，男觀眾見到實在冇乜理由唔鍾意！

瓣數多多 芹澤麻里奈喺2016年展開寫真女優生涯，起初際遇麻麻，於是有一段日子轉行做賽車女郎，加盟車女團體ZENT sweeties，畢業後又去咗做格鬥賽事K-1嘅舉牌女郎，繼而喺網絡電視亮相，仲經常為水上飛艇比賽做主持添！

近年麻里奈再次喺寫真界活躍起嚟，好快就會推出今年內第二隻寫真碟。阿妹表示，要喺自己身上選一個最滿意嘅部位，必然係一雙美腿，所以佢銳意行美腿偶像路線，希望觀眾一提及美腿就會諗起自己，亦因為呢個緣故，令麻里奈獲封「美腿傳道師」稱號。

社交網站 近期芹澤麻里奈除咗忙於為新推出嘅寫真碟做宣傳，亦頻頻參與網絡電視台嘅節目演出，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

Profile 年齡：28歲

身高：5呎5吋

三圍：34E-24-35

撰文：賢