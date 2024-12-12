洋媚女子：借宿一宵齊攀高潮

男人借頭借路要上女性友人屋企過夜，擺明醉翁之意不在酒，但原來女人向男人提出借宿要求，同樣有景轟，想知道背後有咩盤算？立即去片睇睇……

冇水洗白白 性感女鄰居突然上門話要借宿一宵，你會否答應？會唔會係陷阱？抑或呢個世界真係有啲咁筍嘅事？由Brazzers出品嘅《Pornstars Like It Big #35》，講述Kendra Sunderland、Angela White、Azul Hermosa等多位巨乳脫星對巨兵男鄰居起晒痰，但經過三番四次挑逗，對方始終不為所動……某日佢哋拍完四仔，被兵器短小嘅對手搞到周身唔聚財，索性以屋企冇水為理由，希望男鄰居借個方便，但入得屋又點止沖涼咁簡單，終於憑住火辣胴體，令對方嘅防線失守，跟住嘅發展更加係出人意表！

醉娃摸上門 酒能亂性！唔少靚女一旦飲大咗，乜嘢女性矜持都會拋諸腦後，好心收留呢班醉娃過夜嘅男士們，除咗要擔心屋企被整污糟，仲要諗諗下半身會唔會被榨乾！片廠DORCEL製作嘅《Contact #3》，講述由Megan Fiore、Apolonia Lapiedra、Clemence Audiard等多位人氣脫星扮演嘅醉娃，喺某個晚上敲響男性好友大門，話自己飲醉要借宿一宵，殊不知入到屋，立即對男性好友飛擒大咬，仲要令對方按捺不住，喺床上嚟個帽子戲法添！

試着新內衣 男女之間有冇純友誼？喺四仔世界入面，無論係好朋友、壞朋友抑或同性密友，都可以隨時隨地打番場友誼波，關係之複雜實在令人眼花繚亂，就好似呢套由Crave Media炮製嘅《Touch Of The Younger Kind #14》，片中4位癡女脫星Lilly Bell、Tristan Summers、Athena May同Luna Mills約埋自己暗戀嘅男性好友去Shopping，跟住以太夜冇車搭為由，上埋對方屋企借宿，然後又特登喺對方面前試着新買嘅內衣，色誘意圖咁明顯，身為男人又點會冇生理反應呢？話時話，呢班脫星好識揀衫，套套內衣都勁誘人，加埋床上表現交足貨，四仔迷睇片前記得準備定一盒紙巾呀！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：呢類以借宿為主題嘅四仔，片中劇情係好多男士夢寐以求嘅畫面，而今次介紹嘅3套作品可以話係各有特色，其中講述醉娃送秋波嘅《Contact #3》有靚女壓陣，令人好有幻想空間。至於大玩內衣誘惑嘅《Touch Of The Younger Kind #14》，更加係小弟嘅心水之選。

撰文：魂