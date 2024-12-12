今夜一丁：藤本萬美雙十年華可人兒

食嘢要啱時令，查實睇女都一樣，要揀狀態最弗嘅時候，先可以真正感受到對方嘅魅力所在！好似今日為大家介紹嘅寫真界超新星藤本萬美，正值雙十年華，其身上散發嘅青春氣息，真係隔住個芒都可以Feel得到！

天生麗質 雖然日本政府已將法定成年年齡由20歲降至18歲，但部分行為要年滿20歲先做得，所以唔少後生仔女一踏入20歲就會拿拿臨走去嘗試「成人玩意」，飲酒係其中一樣！與此同時，好多日本女藝人都會趁呢個歲數嘗試作性感演出，年滿20歲嘅藤本萬美就喺今年決定拍水着寫真，向粉絲騷吓哥利。

喺東京都出生嘅萬美妹妹，天生麗質，青春逼人，笑起上嚟甜度十足，感覺好似見到陽光嘅溫暖！身材方面，阿妹嘅胴體可以用鮮嫩嚟形容，一身白滑肌膚極具透明感，望落有啲肉地，上圍又脹卜卜，雖然唔算好大，但着起泳衣時，心口條事業線一啲都唔短，相當吸睛，被稱為寫真界超新星絕對冇誇獎！

半工半讀 藤本萬美喺2015年成功通過面試，獲得藝能事務所提供藝人合約，當年嘅佢只係11歲，之後又被選為美少女組合超心動宣傳部成員，自此正式展開舞台表演生涯。萬美一邊跟隨組合四圍演出，一邊搵機會上電視，曾演出劇集《繼母與女兒的藍調》，亦試過喺教育節目《NHK高校講座「數學I」》亮相。

眼見自己喺藝能界出道至今，發展尚算順利，萬美決定趁自己年滿20歲作出新嘗試，加入寫真女優行列，將一副嬌嫩白滑嘅胴體連同清新甜美嘅氣質公諸同好！值得一提，家陣萬美仲讀緊大學，所以寫真演出仲係有少少保守，但睇得出呢塊璞玉好有潛質，日後定必會喺寫真界發熱發亮！

社交網站 除咗拍寫真，藤本萬美亦頻頻參與電視演出，登入其社交網，就會知道佢嘅最新消息。

Profile 年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-34

撰文：賢