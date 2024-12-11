色日放送：神乳勁彈手一夾就失守

日本AV界有唔少「神乳」，據AV業界資深人士神仙乙表示，得到呢個封號嘅巨乳女優唔係得個「大」字咁簡單，外形仲要好似木瓜咁飽滿，但最重要係質感天然，彈性非凡，精通胸夾絕技，而且有辦你睇，尋常男人嘅精關真係好易一夾就失守！

壓力全消 喺S1炮製嘅《究極巨乳治愈按摩院》入面，擁有一對極品J奶嘅鷲尾芽依係一間按摩院嘅紅牌技師，深明打工仔承受住極大壓力，所以每次有男客人幫襯，佢都會提供極為體貼嘅服務，一邊笑住口咁鼓勵對方，一邊用心口對J奶摩擦對方全身，有時仲會叫客人瞓喺自己膝頭再「餵奶」……做完前戲，客人可以繼續瞓低，放鬆自己，事關芽依會自動波提槍上陣，以爽快嘅騎乘功夫，為顧客帶嚟飄飄然嘅暢快感覺。

不斷走光 片廠Moodyz推出嘅《被無罩兼職女生誘惑》，講述阿明係一間餐廳嘅店長，雖然結咗婚，但老婆自從生咗小朋友變咗性冷感，搞到慾火長期得唔到發洩，直至年輕貌美嘅水卜櫻嚟咗店舖做兼職，先令阿明見到打破悶局嘅曙光……話說某一日櫻妹因為街燈壞咗，唔敢行路返屋企，阿明決定充當護花使者，但抵達女方門口已經好夜，根本冇車搭，只好留喺櫻妹屋企過夜。期間櫻妹換上真空小背心做瑜伽不斷走光，搞到阿明忍唔住伸出祿山之爪，而櫻妹唔止冇反抗，仲用心口對G Cup神乳嚟回應阿明嘅無禮，於是一場瘋狂床戰隨即展開！

花招盡出 同樣由S1出品嘅《超絕胸夾絕技的密着風俗孃》當中，女主角夢乃愛華出道多年，一直靠對極品H奶同超強胸夾絕技食胡，今次化身風俗孃，又有機會發揮自己嘅拿手好戲！話時話，愛華提供嘅陪浴服務確係幾周到，一開始會先用對H奶為客人洗擦全身，洗車底時又會瞓低玩胸夾，玩完毒龍鑽仲會夾多次，花招盡出……當愛華變身按摩技師，同樣以H奶招呼對方，從唔同角度展示胸夾絕技，令客人得到全方位嘅暢快感受！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向欣賞有胸襟嘅靚女，好樂意支持一班神乳女優，今次介紹嘅3部AV都好值得捧場，尤其係《超絕胸夾絕技的密着風俗孃》，皆因女主角夢乃愛華嗰對H奶真係天然又彈手，又喺片中瘋狂施展胸夾絕技，加埋熟練嘅侍浴功夫、投入嘅床戰表現，實在令人嘆為觀止！

撰文：賢