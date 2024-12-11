歡樂性講堂：醫藥倡明性福可保

Q：我今年68歲，因為小便赤痛還有點血，到醫院做超音波和抽血，檢查結果是前列腺癌，幸好沒有擴散，經手術切除及住院一個月，現在已有一年多，身體恢復得很好，唯一美中不足是性障礙一直沒有解除，那就是受着陽痿困擾，就算服用春藥和助性藥一樣沒有半點作用，想問有甚麼藥物和方法可以助我復陽？康復者陳先生

A：患上生理性、神經性、心理性勃起性功能障礙的男士，他們如同時屬於下列族群：性功能障礙的重症人士、老年人、糖尿病患、心血管病患、脊椎受傷病患、曾接受前列腺手術並受到術後影響性機能人士等等，很容易因着身體不利情況，而不適合服用助性藥，或已採用口服助性藥多時卻效果不彰。此類患者可考慮改以針藥輔助法，其醫學名稱是「陰莖海綿體注射療法」，這種注射方法已有數十年歷史，現已調配出不同的藥性和劑量，並必須經由醫生診斷和處方。「陰莖海綿體注射療法」的藥效有助於：（1）擴張陰莖動脈；（2）鬆弛陰莖海綿體平滑肌；（3）加速陰莖動脈血流；（4）注射後藥力發揮，毋須經由性慾刺激或性神經線傳導即可達致上述三個引發男性順利勃起的作用。優點是透過直接的陰莖注射，比起口服助性藥更快速見效，正常勃起的成功率高。通常在注射後數分鐘內發揮藥效，持續約一小時。

缺點則是它易引起財政負擔，雖則不同的泌尿科醫生收費各有不同，但必定較口服助性藥物更為昂貴，性事愈密帶來愈多針藥花費；另一缺點是注射部位有機會出現少量腫脹、瘀青和疼痛。 所以建議閣下先向泌尿科求診，聽醫生意見是否適合注射，以及作個人評估需否永久依賴等。