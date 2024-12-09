色日放送：慾火難耐 通街搵人愛

有啲人天生性急，一旦心血來潮，等一秒都嫌多！AV業界資深神仙乙就話呢類人喺日本AV入面見得多，事關有所謂街角搵愛人系列，當中嘅女優只要慾火被撻着就會忍唔住，即刻要喺大街大巷上尋找臨時愛人，再火速搵地方激戰洩慾！

旨在自肥 於SOD製作嘅《成年男性精液樣本調查》當中，女主角大原真由香係AV廠嘅文職員工，為咗幫公司完成一項有關男性精子品質嘅科學研究，決定親自出動，走上街頭，四圍要求男人幫手。由於真由香嘅態度誠懇，樣貌又娟秀，唔少男士都首肯，但阿妹份人好性急，拿拿聲捉對方去到僻靜地方，用口舌功夫提取精華液。查實真由香之所以咁落力，皆因慾火旺盛，既然搵到洩慾獵物，又點會輕易放過，轉個頭又同對方嚟個暗角激戰，完事之後，先慢慢將收集得嚟嘅樣本帶返公司覆命。

愈飲愈渴 喺桃太郎映像出品嘅《MAX之爆乳GAL勝負大亂交！》入面，花柳杏奈同朝倉心愛好鍾意喺東京上野一帶夜蒲，一路行街，一路飲酒，每次飲到咁上下，內心嗰團慾火就會急升，諗都唔諗就通街勾引男人去開房。由於呢兩位辣妹又姣又大波，每次出手，冇乜邊個男人抗拒得到，就算要以一敵二咁操勞，依然樂於奉陪。事實上，杏奈同心愛嘅身材絕佳，床上表現又搶韁，身體反應仲相當敏感，不時爆發潮吹，而最重要嘅係，佢哋飲到醉醺醺，完全冇晒安全意識，即使打真軍都唔會Say No。

玩到失控 由名人之友推出嘅《恥辱，羞辱 繁華街約會 26》，講述J奶美熟女山瀬美紀約咗德叔行街，呢個男人有少少變態，居然要求美紀行街之前先將遙控震蛋戴上身，話想為約會過程帶嚟多啲刺激喎！結果德叔每次去到公眾場合，就會啟動震蛋，令美紀感到尷尬又興奮，好快已經忍唔住要同德叔玩「合體」！當然，喺大庭廣眾下曳曳，實在唔太適合，於是兩人急急搵條冇人經過嘅後巷激戰，以發洩慾火，但係咁都未夠，美紀最終拉住德叔爆房，實行要玩謝對方！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：飢餓嘅感覺實在好難忍，所以見到一班AV女優嘅性急表現，本仙100%明白。3部作品之中，本仙最鍾意花柳杏奈同朝倉心愛主演嘅《MAX之爆乳GAL勝負大亂交！》，事關兩位女優唔止身材豐滿，演出亦夠晒放蕩，喺酒精幫助下，玩到尖叫又潮吹，真係激上加激！

撰文：賢