有性趣：VR四仔「六自由度」突破

傳統嘅VR四仔採用「三自由度」（Three Degrees Of Freedom，3DOF）方法拍攝，四仔迷僅能喺特定位置中，上下左右及側面傾斜觀看脫星喺面前嘅演出，雖然感覺已經相當唔錯，但卻缺乏觀看彈性，有見及此，VR四仔片廠VirtualTaboo早前便推出具有「六自由度」嘅VR作品，等四仔迷睇得更過癮。有別於「三自由度」，多咗前進後退、上下升降及翻滾角度，簡單嚟講，玩家可以全方位飽覽脫星嘅演出，感覺提升咗一個層次。VirtualTaboo稱為製作「六自由度」作品，動用咗165部攝影機同時拍攝，並採用AI演算法進行影像加強，從而帶嚟更栩栩如生嘅視覺效果。此系列首套作品更搵嚟人氣成人女網紅Sola Zola及Sia Siberia演出，有興趣嘅四仔迷千祈唔可以錯過！