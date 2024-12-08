今夜一丁：磯山沙也加 傳奇級寫真女優

當一個人年紀開始大，顏值同身材都好易走樣，但喺日本寫真界出現唔少「反常」例子，好似今日為大家介紹嘅磯山沙也加，出道超過廿年，唔止狀態Keep得好，人氣亦冇跌Watt，堪稱傳奇級寫真女優！

風韻迷人 大部分寫真迷都係貪新忘舊，出道多年又無懼後浪嘅女優實在唔多，出名例子有熊田曜子、華彩奈奈、山崎真實，同埋現年41歲嘅磯山沙也加。個樣睇落好後生嘅沙也加，早喺2000年出道，換言之喺寫真界活躍咗足足24年咁耐，雖然冇咗以前嘅少女味，但就多咗幾分成熟韻味，每次出鏡都容光煥發，仲帶有一股令人火氣全消嘅親切感，因而被稱為日本一親切藝人。身材方面，屬於豐滿型嘅沙也加，冇咗以前嘅肥胖感，最重要係心口對G奶Keep住又脹又挺，加埋肌膚白滑，拍埋一班後生女身邊都唔會輸蝕！

4度加印 沙也加出道以來，演藝事業可以話發展得順風順水，除咗拍過《HERO》、《鎌倉殿の13人》、《解謊偵探少女》等電視劇，又頻頻喺旅遊、體育、綜藝節目中亮相，特別受棒球節目歡迎，事關佢自細係棒球迷，仲曾經為日本職棒隊伍東京益力多燕子隊擔任代言人，所以被封為「棒球狂偶像」。

講番沙也加嘅寫真事業，最近傳來喜訊！原來阿妹喺上年製作嘅寫真集《and more》自推出之後，銷情理想，多次加印，仲喺最近，即寫真集推出近一年之後再嚟個第4度加印，證明沙也加魅力沒法擋，難怪被稱為「寫真界之傳奇」喇！

社交網站

年過40歲依然推出寫真，仲要賣到4度加印，磯山沙也加嘅吸引力有幾勁，可想而知，不妨登入其社交網，感受吓佢嘅動人一面。

Profile

出生地：日本茨城縣

身高：5呎2吋

三圍：36G-25-36

撰文：賢