洋媚女子：再見亦是炮友 一次唔足夠

男女甩拖唔一定冇朋友做，若然喺性方面太啱Key，轉做炮友一樣得，好似今次介紹嘅四仔，就話畀大家知呢種關係有幾爽！

難以抉擇 甩拖之後，仍然記掛住前度係人之常情，但由Sweet Sinner製作嘅四仔《Catfished #5》，女主角之所以對前度念念不忘，原來另有內情！影片由Mike Quasar執導，搵嚟新進脫星Queenie Sateen孭飛，佢喺片中同前度分手之後，嗒過唔少新仔，但始終唔及前度同前前度男友咁正，只因一個床技精，一個持久力勁。某日阿妹因為慾火高漲，先後約咗兩位前度去酒店玩，風流過後，劇情出現突破性發展。想知結局係點，就等大家自行睇片喇。

翻嗒舊愛 兩性專家話，男女拖友喺曳曳過後，千祈咪要求對方用自己嘅床上表現同前度作比較，丟架事小，後果仲可以好大鑊！想知原因，睇咗Pure Taboo製作嘅《It's Time To Thank Me》，你就會恍然大悟。影片以偷情為主題，由Anna Claire Clouds同Holly Day合演，故事講述兩大脫星因現任男友嘅床上表現太不濟，開始懷念雄風赳赳嘅前度。某日，高潮感覺再次落空嘅佢哋，按捺不住，相約前度嚟屋企聚舊，終於重拾性愛嘅樂趣。

兩雄相遇 兩男一女嘅組合唔一定得個「嬲」字，可能係火辣三人行嘅開始！講緊嘅係四仔《Taking Two For The Team》嘅劇情。影片由Devil's Film炮製，並搵嚟Hazel Moore、Gizelle Blanco、Lauren Phillips等巨乳脫星演出。故事講述單身已久嘅佢哋，經常約前度曳曳，某日，正當佢哋同前度肉搏之際，門鐘突然響起，原來係前前度男友嚟咗，兩雄相遇會否爆發拳頭戰？當然唔會啦，大家嘅目的都係想曳曳，何不化干戈為肉搏，於是一場3P大戰隨即展開！劇情離唔離地就見仁見智，但床上嘅戰情實在太激烈、太精彩。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：前度男友嘅床技係咪特別勁？今次介紹嘅3套四仔都係咁講，惟有信住先，其中又以《It's Time To Thank Me》嘅翻嗒前度劇情最為吸引。至於《Catfished #5》同《Taking Two For The Team》嘅劇情有啲雷同，但由唔同脫星演出，可謂各有味道。

撰文：魂